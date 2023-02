Primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, renuncia al cargo

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció ayer su dimisión, para sorpresa general, tras ocho años de poder en que tuvo alta popularidad y un trabajo “muy difícil” entre pandemia, defensa de un nuevo referéndum independentista y recientes controversias.



La política, de 52 años, que lidera desde hace años la lucha por una segunda consulta sobre la autodeterminación de esta nación británica de 5,5 millones de habitantes, aseguró que su renuncia no responde a “presiones”, sino al convencimiento de que “ha llegado el momento adecuado para mí, para mi partido y para el país”.



Seguirá en el cargo hasta que se designe a su sucesor y luego no dejará la política, precisó, porque sigue comprometida con cuestiones como “obtener la independencia”. “Es una causa a la que he dedicado toda mi vida y en la que creo”, aseguró con rostro cansado y circunspecto.



En enero, tras la sorprendente dimisión de la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, Nicola Sturgeon afirmó que seguía “llena de energía” y no se sentía “ni mucho menos” cerca del fin, cosa que sucedió ayer.

AFP