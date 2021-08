Requisitos que tendrán que cumplir colombianos para entrar a España

Tras cuatro semanas, el Ministerio de Sanidad de España dio fin a las restricciones impuestas a los viajeros desde Colombia, que estaban vigentes desde el 27 de julio.



(Lea: ¿Buscando destinos? Los países que no les piden visa a los colombianos)



De esta forma, a partir de la medianoche, hora local, se levantan las restricciones que se dieron tras ser considerado Colombia como uno de los destinos de alto riesgo por las altas cifras de contagio y muerte por covid-19 que presentaban en ese momento.



(Además: Regiones con las que Colombia apuesta para atraer turistas extranjeros)

Pese a ello, el fin de la medida no implica que no haya condiciones específicas exigidas por España para permitir el ingreso al país. Estas son las principales que debe tener en cuenta.



(Lea: ¿Es emprendedor y busca vivir y trabajar en EE. UU.? Así puede hacerlo)



¿Cuáles vacunas acepta España para viajeros?



Dado que uno de los requisitos para ingresar a España, no solo para viajeros de Colombia sino de todo el mundo, es estar vacunado, es importante conocer las vacunas que este país acepta.



Al hacer parte de la Unión Europea, la regulación de esta organización establece que los viajeros deben tener alguno de los fármacos aprobados y avalados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Estas son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.



También se establece que los países pueden, aunque no es obligación, aceptar los demás fármacos avalados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Gobierno español dio vía libre al ingreso de pasajeros con estas vacunas a partir del 9 de junio. Es decir, también se aceptarán colombianos con vacuna de Sinovac.



¿Puedo viajar si solo tengo una dosis?



No. Solo se aceptan turistas con su carné de vacunación y cuyo esquema esté completo. Así mismo, es requisito que la aplicación de la segunda dosis se haya dado como mínimo 14 días antes del viaje. Esto también rige para las vacunas de una sola dosis.



¿Habrá cuarentena obligatoria?



Con el levantamiento de la medida, se levanta también la cuarentena obligatoria de 10 días que regía para los casos excepcionales en los que sí se permitía el ingreso de pasajeros desde Colombia.



Formulario de control sanitario



Se trata de un formulario que debe llenarse en las 48 horas previas al viaje a España. Puede diligenciarlo haciendo clic aquí.



Tras llenarlo, se creará un código QR, el cual será requerido por los agentes de migración en los diferentes puntos de control en los aeropuertos.



VIDA DE HOY - EL TIEMPO