Esta es la ciudad de EE. UU. que no recibirá ningún indocumentado

La ciudad de Monument, ubicada en Colorado, ha tomado una decisión contundente en medio de la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos. Por unanimidad, el ayuntamiento ha ratificado su estatus como ciudad no santuario, rechazando recibir a cualquier indocumentado en su territorio.



El alcalde del condado, Mitch LaKind, en una entrevista con Fox News, explicó que la medida busca evitar la llegada masiva de inmigrantes a la comunidad, asegurando que no cuentan con el presupuesto necesario para acoger a estas personas y que no utilizarán fondos de los contribuyentes con este fin.



LaKind enfatizó que Monument no está dispuesta a recibir a personas que hayan terminado sus estadías asignadas en Denver, advirtiendo que la administración local y las fuerzas del orden trabajarán para detener y trasladar a estos individuos a otros lugares.



Hasta el momento, se confirmó que una de las principales razones que explica la decisión de Monument, es la crisis que enfrenta Mile High City, ubicada aproximadamente a unos 65 kilómetros de distancia, que ha sido declarada como santuario para inmigrantes. Precisamente, el alcalde de este territorio, Mike Johnston, ha advertido sobre problemas fiscales y humanitarios, solicitando recursos federales para abordar la situación y apoyar la economía local.



Johnston resaltó la importancia de otorgar permisos de trabajo a los inmigrantes para brindarles seguridad y respaldar la economía regional, así como la necesidad de agilizar el procesamiento de solicitudes de asilo para gestionar la crisis de manera más eficiente.



Esto ha desatado una disputa entre Monument y Mile High City, pero además refleja los desafíos que enfrenta Estados Unidos en medio de la crisis migratoria, con distintas ciudades y estados tomando medidas divergentes para abordar el flujo de inmigrantes indocumentados en el país.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio