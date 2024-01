La ciudad europea que 'siguió' los pasos de Cartagena, no tendrá coches con caballos

Bruselas se convertirá este verano en la primera ciudad de Europa que introducirá carruajes eléctricos en las calles de su casco antiguo para acabar con el uso de caballos como medio de tracción para transportar a turistas, según informó este domingo el portal de información local Bruzz.



La iniciativa ha sido impulsada por el ayuntamiento de la capital belga y supondrá el fin de la actividad de los últimos tres caballos que actualmente aún realizan paseos por el centro, que serán sustituidos por otros tres nuevos carruajes con un motor eléctrico.



Según el consistorio de Bruselas, la introducción de carruajes electrificados "aún no existe en ningún otro lugar" de Europa, comentó el concejal de Asuntos Económicos, Fabien Maingain, que espera que la iniciativa sirva de ejemplo para otras ciudades.



Estos coches estarán operados por la Well Done Company, una empresa anteriormente dedicada al transporte de vehículos traccionados por caballos, pero que ha decidido abrirse a esta fórmula tras la irrupción del debate sobre el bienestar animal en la capital belga.



De hecho, desde el año 2021 está prohibida la explotación de ponis, burros, caballos o mulas en las ferias o mercados de toda la región de Bruselas-Capital, que abarca la ciudad de Bruselas y su área metropolitana y cuyo Gobierno cuenta con una consejería de Bienestar Animal.

Caballo enfermo FOTO: iStock

El dueño de la empresa que, en verano, empezará a operar los nuevos carruajes eléctricos tras ganar una licitación pública, Thibault Danthine, aseguró que la preocupación por el bienestar influyó a la hora de abandonar el uso de caballos.



Con todo, también admitió que, en los últimos años, tenían problemas para encontrar a personal que pudiese manejarlos y para localizar sitios donde los equinos pudiesen descansar adecuadamente en Bruselas.



EFE