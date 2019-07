Estabilidad y comercio, los retos del Mercosur

La última semana ha sido de optimismo para el Mercosur, una vez logró alcanzar el TLC con la Unión Europea, que llevaba 20 años negociando.



Sin embargo, ese sentimiento choca con la realidad del bloque, pues varios de sus miembros presentan grandes problemas, ha perdido el protagonismo que tenía a favor de la Alianza del Pacífico y sigue teniendo la etiqueta de una región ‘cerrada’.



Precisamente, para Pablo Lacoste, profesor de estudios avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, los principales retos que presenta son “Venezuela, TLC con Unión Europea y la convergencia con la Alianza del Pacifico. Esos son los tres temas fundamentales para el Mercosur”.



Venezuela era el miembro del bloque latinoamericano con mayores problemas, y por eso fue suspendido en 2017, sin embargo, no es el único. Argentina atraviesa una gran crisis, que le llevará este año a registrar recesión durante todo el ejercicio y acabar con una caída en el crecimiento en torno al 1,3%, mientras que Brasil, la principal economía, no logra aún dejar atrás el poco crecimiento y tras varios años de descensos, en este avanzará tan solo un 0,81%.



“Un desafío importante al que se enfrenta el bloque es que las economías de los países miembros son muy inestables, lo que genera mucha incertidumbre en su entorno empresarial. Además, es común en tiempos de crisis que los grupos empresariales presionen para lograr una mayor protección comercial. Una buena prueba para medir qué tan bien institucionalizado está en ver que los gobiernos de opiniones ideológicas políticas opuestas, pueden trabajar juntos”, asegura Monica Arruda de Almeida, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Georgetown.



Por supuesto, incrementar el comercio es otra de sus tareas pendientes, lo que implica, a su vez, luchar contra el proteccionismo que, según los expertos, ha definido a los países del bloque. Cabe decir que, el año pasado, hizo exportaciones por US$275.935 millones e importaciones por US$219.521 millones.



Y es que, como han indicado las autoridades de los cuatro miembros actuales, el de la UE, al cual quieren dar todas las facilidades para que los parlamentos europeos lo ratifiquen, daría paso a otra serie de acuerdos de libre comercio. Este martes, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, planteó un TLC con Estados Unidos.



Pero no sería el único, pues como se ha recordó en la primera sesión de cancilleres del Mercosur, el bloque tiene en su radar alcanzar pactos con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por su sigla en inglés), de la que forman parte Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein, así como adelantar las negociaciones con Canadá, Corea del Sur y Singapur.



“El anuncio con la UE es un impulso que Mercosur necesitaba para continuar justificando su existencia. Es una victoria para los que apoyan el libre comercio y quieren ver las economías en el Cono Sur más integradas con el resto del mundo. La región sigue siendo muy proteccionista y esto está afectando la capacidad de los países para mejorar el capital humano, innovar y crecer”, afirma De Almeida.



El otro reto que se espera es el acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico y avanzar en la integración comercial de toda Latinoamérica.



Ya hace meses se realizó una cumbre entre los líderes de los bloques, y aunque no hay una fecha para iniciar las conversaciones, mostraron su interés de avanzar hacia la integración. De hecho, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que preside temporalmente la Alianza del Pacífico, estará este miércoles en la cita.



“Este proceso es clave porque Mercosur está en renacimiento por el TLC con la UE y uno de los grandes anhelos de Macri desde hace mucho es precisamente vincular Mercosur con la Alianza del Pacífico”, afirma Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



