Estado Islámico llama a atentar en Europa y EE. UU. para apoyar a musulmanes en Gaza

El portavoz del grupo Estado Islámico (EI), Abu Huzaifa al Ansari, llamó este jueves a atentar de forma individual en Europa y Estados Unidos para apoyar a los musulmanes en la guerra en Gaza y felicitó a los responsables del atentado del pasado viernes en Moscú.



En un mensaje de voz de 41 minutos difundido en Telegram y cuya autenticidad no ha podido ser verificada, el portavoz mandó un "mensaje de recordatorio" a los musulmanes y dijo que lo que se está haciendo ahora a los musulmanes en Gaza es "lo que han sufrido por doble hace unos años los hermanos en Siria, Libia, Irak, el Sinaí (Egipto) y el Yemen".

"Agradecemos a los soldados del califato vuestro esfuerzo y pedimos a Dios que tengáis éxito para llegar a las tierras de Palestina para combatir contra los judíos cara a cara en una guerra religiosa que acabe con todos. En este aspecto, incitamos a los leones solitarios a tener como objetivo a los judíos y cruzados en todos los lugares, especialmente en Estados Unidos y Europa", aseguró en el mensaje en árabe distribuido por la productora Al Furqan, órgano de propaganda de la agrupación.



Tildó la guerra en Gaza como una "herida de los musulmanes", en la que se necesita la lucha "y no sólo consignas y lemas", según la alocución, publicada también por motivo el mes sagrado musulmán de ramadán y para conmemorar los diez años del establecimiento del "califato", que fue autoproclamado a finales de junio por su primer líder, Abu Bakr al Bagdadi.



"Y la lucha contra los judíos no se cumple si no es con la lucha contra sus aliados: los infieles y los cruzados en todos los lugares. Partiendo de eso hemos empezado la invasión unida lanzada para apoyar a nuestras familias en Gaza y que representa la hermandad entre los fieles", indicó.



Al Ansari reiteró así su mensaje difundido el pasado 4 de enero en el que llamaba a atentar contra Estados Unidos, Europa y todo el mundo, y en el que pidió "no distinguir entre ateos, civiles o militares".

El ataque perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI), se produce después de una serie de amenazas. EFE

No se necesita "justificación" por el atentado en Moscú

A lo largo del mensaje, Al Ansari señaló que después del ataque en Irán del pasado enero, uno de los peores en su historia que dejó más de 90 muertos, el Estado Islámico se dirigió contra "Rusia, la cruzada", un término que la agrupación usa para designar a los cristianos.



El vocero calificó el atentado en Moscú como "un ataque sangriento de un grupo de leones del califato" para "vengar a los musulmanes y disciplinar a los infieles".



El grupo yihadista asumió la autoría del atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall, a 20 kilómetros del centro de Moscú, que dejó al menos 143 muertos.



Entre los detenidos se encuentran cuatro terroristas que participaron en el ataque.



"No necesitamos dar explicaciones legítimas al atacar a un país que siempre luchaba contra los musulmanes antes y ahora. Y seguimos capturando y matando a sus soldados en Siria, y antes derrotamos su avión en el Sinaí", agregó.



De esta manera hace referencia a la intervención que Rusia lleva a cabo en la guerra en Siria desde 2015, así como al derribo reivindicado por el EI del avión ruso de Metrojet que partió de la ciudad egipcia de Sharm el Sheij hacia San Petersburgo, también en 2015, y dejó más de 220 muertos.



