Biden pondría fin a emergencia por covid-19 el próximo 11 de mayo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene en sus planes poner fin a la emergencia nacional en Estados Unidos, causada por la pandemia por covid-19, y las emergencias de salud pública, el próximo 11 de mayo.



La Casa Blanca, mediante un comunicado, explicó que las autoridades sanitarias habían decidido que esta sería la fecha indicada para terminas las emergencias.

"Esta decisión se alinearía con los compromisos anteriores de la administración de emitir un aviso al menos 60 días antes de que termine la (emergencia de salud pública)”, se lee en el comunicado difundido por 'CNN'.

Asimismo, agregan: “Para ser claros, la continuación de estas declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo no impone ninguna restricción sobre la conducta individual con respecto al covid-19. No imponen órdenes de uso de mascarillas ni órdenes de vacunación. No restringen las operaciones escolares o comerciales. No requieren el uso de ningún medicamento o prueba en respuesta a casos de covid-19”.



El comunicado es una respuesta de la Casa Blanca ante un par de medidas de la Cámara de Representantes donde buscan concluir la emergencia de salud pública y la emergencia nacional por covid-19.

El gobierno estadounidense aclara que realizar un proyecto de ley para tal propósito es innecesario porque ya está en sus planes ponerle fin a las emergencia. Finalmente, señalan que la aprobación de estas medidas antes del 11 de mayo tendría consecuencias no deseadas.

Entre ellas, interrumpir los planes de la administración para terminar con ciertas políticas autorizadas por las emergencias.



