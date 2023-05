EE. UU. no podría cumplir con pago de obligaciones

Como consecuencia de no tomar la decisión de subir el techo de la deuda de Estados Unidos por parte de los congresistas republicanos de este país, la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que la nación estadounidense podría estarse quedando sin efectivo para el primero de junio de este año.



Según la funcionaria, el riesgo se trasladó a que EE. UU. se esté quedando sin fondos para cubrir sus obligaciones públicas, por lo que podría el país caer en un default.



De acuerdo con una carta enviada por Yellen al Congreso “estas estimaciones se basan en los datos actualmente disponibles, y los ingresos, los desembolsos y la deuda federales podrían variar de estas estimaciones. Continuaré actualizando el Congreso a medida que haya más información disponible”, dice.



Ahora bien, la secretaria aseguró que por experiencias anteriores en la hora de tomar este tipo de decisiones, dejar para último momento suspender o aumentar el límite de la deuda puede causar un daño grave a la confianza de las empresas y los consumidores.



También, se podrían aumentar los costos de endeudamiento a corto plazo para los contribuyentes y afectar negativamente la calificación crediticia de Estados Unidos.



“Ya hemos visto que los costos de endeudamiento del Tesoro aumentan sustancialmente para los valores que vencen a principios de junio. Si el Congreso no aumenta el límite de la deuda, causaría graves dificultades a las familias estadounidenses, dañaría nuestra posición de liderazgo mundial y generaría dudas sobre nuestra capacidad para defender nuestros intereses de seguridad nacional”, manifestó Yellen.



El portavoz de la Cámara de Representantes de EE. UU., Kevin McCarthy, señaló en su cuenta de Twitter que después de hablar por teléfono con el presidente Joe Biden, su posición no ha cambiado.



“Washington no puede seguir gastando dinero que no tenemos a expensas de hijos y nietos”, resaltó McCarthy.



Por su parte, el presidente Biden expresó que después de una reunión con el portavoz de la Cámara de Representantes, reiteran que el incumplimiento está fuera de la mesa y la única forma de avanzar es “de buena fe” hacia un acuerdo bipartidista.



“Si bien hay áreas de desacuerdo, el Portavoz y yo, y sus principales negociadores, el presidente McHenry y el congresista Graves, y nuestro personal continuaremos discutiendo el camino a seguir”, dijo.



