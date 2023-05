Qué implica que EE. UU. acceda a desbloquear fondos a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos ha asegurado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las contribuciones a su fondo humanitario para Venezuela estarán a salvo de incautaciones por parte de acreedores, un cambio que podría permitir que el esfuerzo de ayuda comience a operar tan pronto como este mes, según ocho personas con conocimiento de los tratos.



La decisión de la administración Biden de dar luz verde al fondo con sede en Nueva York, que resultó de un acuerdo alcanzado el año pasado entre el líder venezolano Nicolás Maduro y representantes de la oposición, podría ser un detonante para las negociaciones estancadas sobre la extendida crisis política de la nación sudamericana antes de las elecciones presidenciales en 2024.



A principios de este mes, la administración notificó a la ONU en un cable oficial que se permitirá que el fondo opere dentro EE.UU. sin temor a que sea vulnerable a los prestamistas que buscan el pago de la deuda, dijeron las personas familiarizadas con la situación.



Por su parte, Estados Unidos está dispuesto a trabajar con los bancos que tienen activos venezolanos, algunos de los cuales alimentarán el fondo, para garantizar su transferencia segura.



Cabe destacar que Venezuela incumplió sobre una abultada deuda de US$60.000 millones en 2017 y debe miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales. Desde entonces, diferentes tipos de acreedores se han centrado en los activos extraterritoriales congelados por las sanciones de EE.UU. en su intento por cobrar las deudas del Gobierno y la empresa petrolera estatal PDVSA.



El principal activo offshore del país, Citgo Petroleum, está en alto riesgo ya que los acreedores como Crystallex y el gigante petrolero ConocoPhillips presionan a los tribunales para que obliguen a la venta de las acciones de su empresa matriz para que puedan cobrar laudos arbitrales por la expropiación de sus activos en Venezuela.



El año pasado, la administración de Biden le dijo a la ONU que no podía garantizar que los fondos estuvieran a salvo de los acreedores, dijeron los líderes del Gobierno venezolano.



El Departamento de Estado no respondió a una solicitud de comentarios.

En los últimos meses, la Casa Blanca ha tratado de reiniciar negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición de Venezuela sobre mejores condiciones electorales para la elección presidencial de 2024.



El fondo ha sido una razón clave por la cual esas negociaciones se han estancado después de su reanudación en noviembre.



Como parte de un acuerdo humanitario más amplio alcanzado durante esas conversaciones, se pretende financiar proyectos de electricidad, agua, salud y educación en Venezuela. Pero el acceso a los activos congelados resultó más complicado de lo esperado, lo que provocó demoras y acusaciones de Maduro de que la oposición había incumplido sus promesas.



La ONU sigue comprometida para poner en marcha el acuerdo, dijo Farhan Haq, portavoz del secretario general de ONU.



PORTAFOLIO Y BLOOMBERG