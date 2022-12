EE. UU.: efectos de mantener norma que permite expulsión de migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó, este martes 27 de diciembre, al Gobierno del presidente Joe Biden mantener en vigor de forma cautelar el Título 42, la norma sanitaria aprobada por la administración anterior durante la pandemia que sigue permitiendo la expulsión inmediata de migrantes en la frontera.

El Supremo, en una decisión tomada con el voto a favor de cinco jueces frente a cuatro en contra, accedió así a la petición de fiscales de 19 estados de congelar la suspensión del Título 42 mientras se dirime en los tribunales el futuro de esta norma.

La frontera entre México y Estados Unidos sigue estos días llena de migrantes a la espera de que el Supremo tomara una decisión, después de que este Tribunal ya dictara, de forma cautelar, la suspensión del levantamiento de esta norma, que estaba previsto para el 21 de diciembre.

Ahora, el Supremo mantiene la medida de forma indefinida, al menos hasta después de escuchar los argumentos de las partes en su periodo de audiencia, y eso no será hasta febrero del 2023.

El alto tribunal tendrá que tomar una decisión después, una vez estudiado el caso, y se desconoce cuánto puede tardar en hacerlo.

La petición

Un grupo de fiscales de 19 estados, incluyendo Texas, fueron los que provocaron que el Supremo tuviera que pronunciarse. Alegaban que la suspensión provocaría "un daño masivo e irreparable" en materia migratoria.

Un juez federal en el Distrito de Columbia falló, a mediados de noviembre, ordenando la suspensión del Título 42, decisión que fue recurrida por los fiscales de 19 estados y por el gobierno de Biden. Este juez, Emmett Sullivan, negó la moción de los 19 estados para intervenir en este caso.

Los fiscales acudieron a la Corte Suprema, pidiéndole suspender de manera cautelar el Título 42 y que revise la decisión del tribunal en menor instancia que les impidió intervenir en el juicio.

Los estados argumentan que se enfrentan a una crisis migratoria si se suspende el Título 42 y que el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para enfrentar la situación.

El Supremo debe ahora escuchar los argumentos y decidir si los estados pueden o no estar personados en el caso que debe decidir el citado juez federal del Distrito de Columbia.

La decisión tomada por el Supremo contó con el voto en contra de los tres jueces liberales, pero también de un conservador Neil Gorsuch, quienes entienden que para controlar la frontera no debe seguir usándose esta norma sanitaria.

“La actual crisis en la frontera no es una crisis por el covid. Y los tribunales no deberían perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han podido abordar” una situación distinta, escribió el juez Gorsuch en un documento, expresando su desacuerdo con la decisión.

El Título 42 ha sido ampliamente criticado por organizaciones en defensa de los derechos humanos.

“La decisión de mantener el Título 42 prolongará el uso de la salud pública como excusa para negar el derecho legal de protección de los solicitantes de asilo”, aseguró la organización International Rescue Comittee en un comunicado el martes.

Desde marzo de 2020, cuando comenzó a usarse la normativa, EE. UU. ha llevado a cabo más de 2,7 millones de expulsiones en la frontera, según datos de la organización.

EFE