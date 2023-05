EE. UU. sigue patinando para aumentar techo de su deuda

La situación en Estados Unidos sobre un posible default (incumplimiento en pago de deuda) se inclina más hacia una posible carrera política que hacia una decisión económica de trascendencia.



El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha instado en ampliar el techo de deuda del país como medida para tomar el rumbo económico, sin embargo, como todos los años, el proceso de aprobación de presupuesto pasa por el Congreso, pero en esta ocasión el pulso se empezó a sentir, ya que los republicanos no han cedido a las propuestas para que el presidente Biden pueda llevar a cabo las propuestas que ha realizado.



De acuerdo con Alejandro Useche, profesor de la Universidad del Rosario, los republicanos le están exigiendo a Biden que para llegar a considerar la aprobación del presupuesto y un aumento en el techo de la deuda, se deben cumplir unos requisitos.



“Por ejemplo está la reducción del gasto público y la estabilización de las finanzas en un momento en el que el país está pasando por una situación compleja”, explicó Useche.



Según el docente, en los últimos 70 años que ha estado en vigencia el sistema actual de aprobación de presupuesto, se ha aumentado el tope de la deuda 78 veces, lo que una vez más no sería la excepción.



Llevando la mirada hacia lo que podría pasar si no se aumenta el techo de la deuda y Estados Unidos entra en default, el profesor Useche menciona que esto sería un acontecimiento sin precedentes, por lo cual cree que los partidos políticos de este país también son conscientes de “la gravedad de no llegar a un acuerdo, porque no se afectaría solo la economía del país, sino la economía global”, explicó.



Lo que si está cerca y es posible, más que un default, es el retardo de este acuerdo porque no necesariamente tiene que ser cumplida la primera fecha para la aprobación, sino que el los siguientes debates se de la discusión en las próximas semanas.



Useche, explica que lo que si no se llega al consenso el presidente Biden, tendrá que reorganizar el presupuesto, priorizando el pago de la deuda, los intereses, lo que implicaría demorar ciertos pagos como el de empleados públicos, veteranos, profesores.



“También se ha dicho que si no se hace el aumento, EE. UU. se vería abocado en una situación en donde sus títulos valores perderían el carácter histórico de libres de riesgo lo que desencadenaría una caída de su PIB”, señaló el académico.

En mora a partir del primero de junio

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) de Estados Unidos, advirtió que de no llegar a un acuerdo entre demócratas y republicanos para elevar el tope de la deuda, este país podría encontrarse en mora a partir de principios de junio.



Cabe destacar que actualmente, el umbral de la deuda se encuentra en unos US$31 billones, según el Gobierno Federal.



Igualmente, de acuerdo con información retomada de la agencia AFP, el Departamento del Tesoro ya mencionó la fecha del 1 de junio para un posible default.



Según el pronóstico de la CBO, si el límite de deuda permanece sin cambios, existe un riesgo significativo de que en algún momento de las dos primeras semanas de junio, el gobierno ya no pueda pagar todas sus obligaciones de deuda.



“La capacidad para financiar las operaciones gubernamentales en curso seguirá siendo incierta durante mayo, aunque el Tesoro finalmente se quede sin fondos a principios de junio”, señalaron.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio