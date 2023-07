¿Vuelve la ‘sombra’ de una recesión en EE. UU.?: revalúan proyecciones

Algunos de los primeros pronosticadores en predecir una recesión en Estados Unidos están comenzando a cubrir sus apuestas a medida que la inflación se desacelera y la economía se mantiene resiliente.

El vicepresidente de Investigación de Deutsche Bank, Peter Hooper, y el economista jefe de Fannie Mae, Doug Duncan, ahora dicen que fundamentalmente hay iguales probabilidades de que la economía sufra una recesión o disfrute de un aterrizaje suave y siga creciendo, aunque ambos todavía creen que es más probable que sí se produzca una recesión.



Aichi Amemiya, economista senior de Nomura Securities International, también se apega al pronóstico de recesión de su empresa, aunque agrego que "se definirá por un estrecho margen".



La percepción se hizo eco de la encuesta que realizo en julio Bloomberg a economistas, donde las estimaciones para el producto interno bruto fueron revisadas al alza para el segundo y tercer trimestre. Sin embargo, los expertos todavía dicen que hay un 60% de posibilidades de que EE. UU. caiga en recesión en los próximos 12 meses.



Duncan dijo que los inicios de viviendas y los precios de las viviendas han sido más sólidos de lo esperado, lo que ha brindado apoyo a la economía. Amemiya también hizo referencia a la fortaleza de las ventas de automóviles nuevos.



Paradójicamente, Hooper atribuye la reducción del riesgo de recesión a la fuerte campana de alzas de tasas de la Reserva Federal. Eso ha ayudado a volver a anclar las expectativas inflacionarias, lo que ha aumentado las posibilidades de que las presiones sobre los precios puedan aliviarse sin una caída significativa de la economía.



Los economistas encuestados por Bloomberg se muestran cada vez más optimistas a medida que se enfría la inflación. Se estima que el índice de precios de gasto de consumo personal -el indicador de inflación favorito de la Fed- aumentara un 2,2% en el último trimestre de 2024, según la encuesta de julio.

El mes pasado, los economistas esperaban un 2,3 %. Si se excluyen los alimentos y la energía, el llamado índice de precios PCE subyacente probablemente se moderará durante el primer semestre del próximo año más de lo pronosticado el mes pasado. Los economistas también estiman que el índice de precios al consumidor se enfriara más rápido hacia el final del próximo año.



La encuesta a 73 economistas, que se llevó a cabo entre el 14 y el 19 de julio, se realizó justo después de que el último informe del IPC mostrara que la tasa de inflación de EE. UU. se redujo en junio a un mínimo de más de dos años. Eso llevo a muchos operadores a apostar que la esperada alza de tasas de la Reserva Federal la próxima semana será la última de este ciclo.



"Es probable que la Fed no aumente la tasa en septiembre después de elevarla en julio. La próxima oportunidad, en noviembre, probablemente tendrá lugar en el contexto de una recesión, en medio de tasas reales que se vuelven más restrictivas", dijo Philip Marey, estratega senior de Rabobank para EE. UU., en una respuesta en la encuesta. "Por lo tanto, no esperamos que se materialice la segunda alza en el gráfico de puntos".



Los economistas de la encuesta ahora también esperan menos recortes de tasas de la Fed el próximo año.



BLOOMBERG