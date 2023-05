Reserva Federal asegura que inflación estadounidense sigue alta

El pasado 24 de mayo, el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc) y la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dieron a conocer las actas de la reunión del 2 y 3 de mayo de 2023.



En el texto se detalla que los participantes del mercado esperaban en términos generales un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés para ponderarse entre el 5% y 5,25%.



Sin embargo, los encuestados infirieron en la posibilidad de que esta decisión resulte estar por encima del 5,25% y que se mantenga hasta la próxima reunión del Fomc de enero de 2024.



Por otra parte, la minuta deja evidenciar que aún existen tensiones en el sector bancario a pesar de considerar que la adquisición del First Republic Bank fue ordenada.



De igual manera, se sugiere que las perspectivas macroeconómicas de los inversores cambiaron poco desde marzo, a pesar del enfoque continúo en las implicaciones de la restricción crediticia esperada.



En materia de crecimiento, se determinó que el PIB estadounidense real se había expandido a un ritmo modesto para el primer trimestre de 2023. Mientras que la inflación anual sigue siendo considerada alta.



Además, en medio de la reunión se manifestó que según las cifras el empleo total de nóminas no agrícolas en EE. UU. se desaceleró; sin embargo, continuó siendo sólido, al tiempo que la tasa de desempleo se redujo al 3,5%.



