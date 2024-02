Fed mantiene tasas, pero dice que en algún momento bajará

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió mantener las tasas de interés en la tasa actual y adelantó que, si la economía evoluciona positivamente como hasta ahora, habrá bajadas este año, aunque no en la próxima reunión de marzo.

“Creemos que nuestra tasa de política probablemente esté en su punto máximo para este ciclo de ajuste” y por ello, “si la economía evoluciona en términos generales como se espera”, lo apropiado será comenzar a reducir los tipos “en algún momento de este año”, apuntó en una rueda de prensa el presidente de la Fed, Jerome Powell.



Tras una reunión de dos días, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc, en inglés), órgano encargado de decidir si se suben o no los tipos, decidieron por unanimidad mantener los tipos en la horquilla del 5,25 % y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.



El regulador seguirá tomando sus decisiones “reunión tras reunión” y en función de los datos económicos, explicó Powell. La próxima tendrá lugar el 19 y 20 marzo y el presidente del regulador no espera que para entonces haya “un nivel de confianza” suficiente para anunciar una bajada, explicó.

FED FOTO: iStock

El presidente de la Fed hizo un dibujo muy positivo de la economía estadounidense, que ha registrado un crecimiento “sólido” durante el año pasado, cuenta con un mercado laboral “fuerte” y encadena seis meses de “buenos datos de inflación” y “expectativas de que habrá más por venir”.



“Esta es una buena situación. Seamos honestos, esta es una buena economía”, afirmó Powell, quien precisó que no se necesitan “datos mejores” sino “la continuación de los buenos datos que hemos estado viendo”.



La semana pasada, Estados Unidos anunció que 2023 cerró con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 3,1 %, gracias al aumento del gasto de los consumidores pese a la inflación.

Dólar iStock

La cifra es mayor a la estimada por los economistas y superior al 2,1 % del crecimiento registrado en 2022, año en el que la primera economía del mundo sufrió una recesión técnica.



Por estos y otros buenos datos Powell afirmó que la Fed tiene “una confianza creciente”, pero no hasta el punto de tomar “una importante decisión” como es el comienzo de las bajadas de tipos.



Además, todavía hay algún riesgo ya que durante los próximos meses, adelantó el presidente, se espera que la economía estadounidense se modere “a medida que la normalización de la cadena de suministro y del mercado laboral siga su curso”.

Dólar. iStock

En el comunicado publicado por la Fed, el regulador explica que las evaluaciones del Comité tendrán en cuenta una amplia gama de información sobre el mercado laboral o la inflación y también sobre los “acontecimientos financieros e internacionales”.



Según los últimos datos oficiales, la inflación cerró el año pasado en el 3,4 %, frente al dato del 6,5 % a finales de 2022.



En 2023 la Fed llevó a cabo cuatro subidas de tasas y en total ha realizado once desde marzo de 2022.



El mercado laboral estadounidense es otro de los datos que analiza de cerca la Fed para tomar sus decisiones sobre política monetaria y, lejos de enfriarse, continúa sólido.

Mercados golpeados

Wall Street cerró en rojo, con caídas de los principales índices, encabezadas por Nasdaq, que bajó un 2,23 % (hasta 15.164 puntos) después de que los resultados trimestrales de Microsoft y Alphabet no cumplieran las expectativas.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales perdió un 0,82 % y el selectivo S&P bajó un 1,6 %. La bolsa acogió aparentemente mal los comentarios del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien no descartó bajar en un futuro las tasas pero no de inmediato.



