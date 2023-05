Fed revisa efectos del alza de tasas en economía de EE. UU.

Después de la tímida desaceleración de la inflación en Estados Unidos, aún quedan muchos interrogantes con respecto a si se debe seguir aumentando las tasas de interés en el gigante americano. De acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el IPC de este país llegó al 4,9% en abril, su nivel más bajo desde el mismo mes de 2021.



De igual manera, la política monetaria, a cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), para el cuarto mes de este año, escaló en 25 puntos básicos, alcanzando un 5% como medida para frenar los altos precios a los consumidores.



(‘Frente a 2022 estamos siendo menos productivos’: Asbama).



Ahora bien, los efectos de una política monetaria podría acarrear consecuencias en la economía estadounidense. Según información retomada por la agencia Bloomberg, la Fed debe reunir información sobre la forma en la que la economía se ve afectada por los aumentos en las tasas de interés.



(‘Diversificación debe ser el foco de las inversiones locales’)



A esto, se le sumó el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien manifestó que “sabemos que lleva un tiempo que nuestras decisiones afecten completamente la economía”.



(¿La economía de China no pasa su mejor momento?).



Adicionalmente el funcionario agregó que ellos tendrán que tomar las decisiones y luego observar lo que sucede, para conseguir esa información y determinar como se van a comportar los factores macroeconómicos.



(Mercado de IA crecería más del 37 % entre 2023 y 2030).



“La inflación sigue siendo demasiado alta, pero se está moviendo en la dirección correcta y debería retroceder a niveles de un poco más de 3% para fin de año. Queremos que baje y hemos tomado medidas enérgicas para que eso suceda”, destacó Williams.



(‘Top’ 10 de los bancos más grandes del mundo en 2023).



Los banqueros centrales, también, subieron las tasas en un cuarto de punto porcentual en la reunión de este mes y señalaron que podrían estar listos para hacer una pausa en su ciclo de ajuste. Igualmente, los inversionistas ahora esperan que EE. UU. mantenga estable su tasa de referencia el próximo mes y comience a reducir los costos de endeudamiento más adelante en el año, de acuerdo con las estimaciones en los contratos de futuros.



(EE. UU. sigue sin acuerdo en techo de deuda).



Ahora bien, a la situación se suma el posible default en el que podría caer EE. UU., si no se eleva el techo de la deuda. Cabe destacar que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que se está a dos semanas de una posible catástrofe económica en donde no se de apruebe la decisión . Sin embargo, el director ejecutivo del banco JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo que es poco probable que el país tenga un default, pero que “están preparados”.



PORTAFOLIO

Con información de Bloomberg