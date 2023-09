Qué pasa si incumplo tiempo de estancia en EE. UU. con visa de turista

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) uno de los principales destinos durante el primer semestre de 2023 de los colombianos fue Estados Unidos.



Normalmente, quien quiere visitar ese país debe hacer el trámite para obtener la visa de turista. Esta tiene una vigencia de hasta 10 años, sin embargo, los colombianos solo pueden quedarse máximo 6 meses seguidos.





Así las cosas, quien supere este tiempo estaría violando las leyes de migración estadounidenses y podrían enfrentarse las siguientes sanciones:



1. Si se pasa de 1 a 180 días, entra a la categoría de ilegal y esto podría afectar los trámites a futuro.



2. Si se queda de 180 a 360 días más de lo estipulado, se le prohíbe el ingreso por los próximos tres años.



3. Si usted con la visa de turista se queda un año más de lo permitido, se le prohíbe el ingreso por los siguientes 10 años.



En cualquier caso, se anula su visa y hay una gran posibilidad de que sea deportado del país.



Ahora bien, si usted piensa extender el plazo, lo correcto sería que haga la solicitud al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para prolongar el tiempo.



Para ello, debe ingresar a la plataforma 'USCIS ELIS' y deberá completar el formulario I-539 para solicitar la extensión



Tenga en cuenta, que hacer la solicitud, no le garantiza que pueda quedarse, pues debe cumplir con los siguientes requisitos:



1. Haber sido admitido legalmente a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante.



2. El estatus de la visa debe estar vigente.



3. No haber violado las condiciones que se le solicitaron para la admisión.



4. No haber cometido ningún delito durante el periodo de estadía.



5. Tener su pasaporte válido, incluso para el tiempo en el que se solicitaría la extensión.



Recuerde que el trámite puede demorar hasta 45 días.



PORTAFOLIO