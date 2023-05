¿Por qué Estados Unidos fue puesto en observación negativa?

A pocos días de que se alcance la fecha límite para que el Departamento del Tesoro de EE. UU. no tenga efectivo para cumplir con el pago de las obligaciones públicas, por la falta de decisión sobre el aumento del tope de la deuda, la calificadora Fitch Ratings colocó la calificación crediticia ‘AAA’ de este país en observación negativa.



De acuerdo con Fitch, se ha aumentado el riesgo de que Estados Unidos no eleve el techo de su deuda o de que se suspenda antes de la fecha X, que es cuando el Tesoro agota su posición de efectivo.



Este escenario encaminaría a que el Gobierno incumpla con los pagos de algunas de sus obligaciones, al tiempo de que se conduciría a un aumento en el déficit presupuestario y una carga cada vez mayor, lo que indican riesgos a la baja para la solvencia de EE. UU..



La calificadora asegura que este país alcanzó el límite de su deuda de US$31,4 billones el 19 de enero de 2023, al tiempo que el Tesoro empezó a tomar medidas extraordinarias para no sobrepasar el límite.



“El Tesoro ha declarado que estas medidas extraordinarias podrían agotarse el 1 de junio de 2023. El saldo de efectivo del Tesoro alcanzó los US$76.500 millones al 23 de mayo y los pagos considerables vencen el 1 y 2 de junio”.



La fecha X está cerca, lo que para Fitch significa que no llegar a un acuerdo antes de esta, sería una señal negativa de la gobernanza y la voluntad de Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones de manera oportuna. Además, sería poco probable que sea consistente con calificación ‘AAA’.



“La priorización de los títulos de deuda sobre otros pagos vencidos después de la fecha X evitaría un incumplimiento”, detallan.



Frente a los riesgos que este hecho implica en la economía estadounidense, Álvaro Humberto Ojeda, vicepresidente global de negocios de Values AAA, Banca de Inversión, aseguró que la observación negativa incrementaría en el rendimiento esperado sobre los bonos soberanos de EE.UU., al igual que en los activos internacionales reconocidos por ser “libres de riesgo” y considerados el referente base para estimar el costo de capital de las inversiones a nivel mundial.



“Un mayor costo de capital requerido hace que los inversionistas sean más selectivos con sus inversiones”, dijo Ojeda.



Igualmente, Theodore Kahn, director asociado de Control Risks manifestó que Fitch ya está considerando un riesgo de que haya un default en EE. UU..



“Hemos visto una postura muy intransigente por parte de los republicanos en el Congreso, con unas condiciones de recortes drásticos”, aseguró.



A su turno, el profesor de la Universidad del Rosario, Alejandro Useche, explicó que la posibilidad, en cualquier caso de que EE. UU. caiga en el incumplimiento de su deuda, es muy remota. Sin embargo, cada día que pasa el debate político en este país está poniendo más tensión en el panorama económico y, por ende, en las consecuencias que podría traer para el resto de mercados del mundo.



“Esto se va a demorar algunos días más. Va a haber más tensiones políticas, pero finalmente debe llegarse un acuerdo”, dijo.



Añadió que en el caso de que esto no suceda, habría un escenario crítico para la economía del país y para la confianza de los mercados globales sobre los bonos que emite el Tesoro estadounidense, pero también sobre esa hegemonía de EE. UU. como la principal economía del mundo.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio