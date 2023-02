China, en desacuerdo con sanción de EE.UU. por supuesta ayuda a Rusia

China expresó su "rechazo y condena" a la inclusión por parte de Estados Unidos de algunas empresas chinas en su lista negra de exportaciones, de tal manera que esas empresas no podrán adquirir artículos, como semiconductores, fabricados en el país norteamericano, ni tendrán acceso a tecnología estadounidense.

"Condenamos y rechazamos la decisión", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mao Ning, que añadió que "China continuará tomando las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas".



La Casa Blanca explicó el pasado 24 de febrero que la inclusión de 90 empresas -79 de ellas rusas- en la lista negra del Departamento de Comercio se debe a sus supuestas actividades "en apoyo del sector de defensa ruso" y por "evadir sanciones".



Entre las empresas chinas sancionadas figuran Spacety Company y China Head Aerospace Technology, que desarrollan su actividad en el sector de la tecnología satelital, y algunas de sus filiales en otros países.



Asimismo, Mao, citada por la cadena estatal 'CGTN', señaló que las acciones de Washington "no tienen base en ninguna ley internacional" y que "no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".



Pekín, además, ha hecho saber a Estados Unidos su "descontento" por la vía diplomática, aseveró la vocera.



China ha mantenido una posición ambigua desde que estalló la guerra en Ucrania, según la cual pide respeto para la integridad territorial ucraniana al tiempo que ha demandado que se preste atención a las "legítimas preocupaciones de seguridad" rusas y ha expresado su oposición a las sanciones a Moscú.



EFE