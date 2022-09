Economía de Estados Unidos retrocede 0,6% en el segundo trimestre

La economía de Estados Unidos confirmó su retroceso anual de 0,6% en el segundo trimestre de 2022, allanando el camino para que el país entre en recesión técnica luego de dos períodos consecutivos con caídas en su producto interno bruto (PIB).



Así lo corroboró este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BEA, por sus siglas en inglés), quien confirmó el dato del período en la tercera revisión publicada este jueves. Este nuevo reporte se basa en datos fuente más completos que los disponibles para la estimación emitida el mes pasado, que también señaló una caída del PIB en 0,6%.



La actualización, de acuerdo con el centro estadístico, “reflejó principalmente una revisión al alza del gasto del consumidor que fue compensada por una revisión a la baja de las exportaciones”.



Es preciso aclarar que el PIB real disminuyó menos en el segundo trimestre que en el primero, concretamente pasó de caer 1,6% en el primer período a 0,6%, como se señaló previamente.



Esta disminución -más pequeña- “reflejó un repunte en las exportaciones, una aceleración en el gasto del consumidor y una disminución menor en el gasto del gobierno federal” que fueron parcialmente compensados ​​por “una disminución en la inversión privada en inventario, una desaceleración en la inversión fija no residencial y una disminución mayor en la inversión fija residencial”. Al mismo tiempo, las importaciones se desaceleraron.



Con estos datos y siguiendo con la teoría económica más aceptada, Estados Unidos entró en recesión técnica, ya que acumula dos períodos consecutivos con caídas en su actividad económica.



No obstante, la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), define a la recesión como un período de “disminución significativa” de la actividad económica y que esta debe influir en toda la economía y no solamente en un sector. Además, esta no abarca solamente una reducción del PIB, sino que cobija unas disminuciones de los ingresos, el empleo, la producción industrial y también las ventas minoristas.



