Estas son las ciudades de EE. UU. que ofrecen hasta US$15.000 por mudarse

En un momento en el que la vida en Estados Unidos se vuelve cada vez más costosa, algunas ciudades y pueblos más pequeños están lanzando programas de incentivos para atraer nuevos residentes, ofreciendo pagos en efectivo que pueden alcanzar hasta los US$ 15.000.



Estos programas, diseñados para atraer a trabajadores remotos con flexibilidad geográfica, están ganando popularidad en todo el país, pero no están exentos de críticas y desafíos.



(Vea: ¿Hubo una ‘burbuja’ inmobiliaria en el país entre 2021 y 2022?).



Conocidos como programas de incentivos para la reubicación de trabajadores, estas iniciativas ofrecen beneficios financieros, membresías gratuitas en gimnasios, espacios de trabajo compartido e incluso cenas con el alcalde.



Según MakeMyMove.com, la cantidad de ciudades que ofrecen estos incentivos se ha más que duplicado en los últimos años, con más de 50.000 personas solicitando programas en todo el país en 2023.



Sin embargo, algunos expertos advierten sobre posibles consecuencias negativas. Kyle Samuels, director ejecutivo de Creative Talent Endeavors, señala que estos programas pueden generar descontento entre los residentes locales y aumentar el costo de vida a largo plazo.



Además, con el regreso de algunas empresas al trabajo presencial, es posible que estos programas obtengan "rendimientos decrecientes".



A pesar de estos desafíos, varios programas de incentivos para trabajadores siguen activos en todo el país, ofreciendo paquetes generosos y una variedad de beneficios adicionales.



A continuación, destacamos algunas de las oportunidades disponibles para quienes estén considerando un cambio:



(Vea: Lo bueno y lo malo de los cambios del Gobierno al programa de subsidio de Mi Casa Ya).



1. Oklahoma: este programa ofrece a los trabajadores remotos US$ 10.000 para mudarse a Tulsa durante un año. Hasta la fecha, ha atraído a unas 2.900 personas y generado más de US$ 307 millones en ingresos laborales directos.



2. Virginia Occidental: este programa ofrece a los beneficiarios elegibles un incentivo en efectivo de US$ 12.000, además de beneficios para actividades al aire libre y acceso a espacios de trabajo compartido gratuitos.



3. Indiana: decenas de ciudades y regiones en Indiana ofrecen paquetes de incentivos para la reubicación, con beneficios que van desde US$ 7.200 hasta US$ 15.000, dependiendo del lugar.



4. Kansas: este programa ofrece hasta US$ 15.000 en incentivos a través de fondos de contrapartida del empleador. Además, se centra en una variedad de grupos, incluidos veteranos en transición y antiguos residentes que desean regresar.



5. Kentucky: Bluegrass, tiene muchos lugares para elegir. Actualmente, según MakeMyMove, hay ocho ciudades y pueblos que están reclutando nuevos trabajadores. El paquete de US$ 8.800 para mudarse a Mayfield y el condado de Graves incluye US$ 5.000 en efectivo, así como muchos otros beneficios, como descuentos en cuidado de niños después de la escuela, almuerzo con el alcalde y entrega mensual gratuita de huevos, entre otros.



6. Alabama: en Shoals, area que se extiende por cuatro ciudades principales y dos condados en la región noroeste de Alabama, el programa Remote Shoals ofrece a trabajadores calificados hasta US$ 10.000.



Desde su apertura, ha recibido más de 2.300 solicitudes de participantes de 22 estados diferentes. Los solicitantes elegibles deben trabajar por cuenta propia o ser empleados remotos a tiempo completo fuera de los condados de Colbert y Lauderdale, ganar US$ 52.000 o más al año y mudarse al área de Shoals dentro de los seis meses posteriores a su selección.



7. Rochester, Nueva York: este programa ofrece US$ 10.000 en subvenciones e incentivos, junto con US$ 9.000 adicionales para la compra de viviendas. También incluye gastos reembolsables para visitar Rochester en persona.



8. Alaska: en este caso, en lugar de ofrecer incentivos en efectivo, Alaska ofrece un Dividendo del Fondo Permanente anual a los residentes que ya se encuentran dentro de sus fronteras. Ahora bien, para ser elegible debe vivir en Alaska durante un año calendario completo antes de presentar la solicitud. Además, debe planear permanecer allí indefinidamente.



9. Michigan: este programa ofrece becas y pasantías para atraer talento a las industrias de vehículos eléctricos, movilidad y semiconductores del estado. Las becas van desde US$ 5.000 a US$ 10.000, junto con oportunidades para conocer a posibles empleadores.



(Vea: Las ciudades en donde más subió el precio de la vivienda en Colombia en 2023).



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio