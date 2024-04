¿'Nicol G', un nuevo artista urbano inspirado en Karol G?

Los recientes conciertos que tuvo recientemente la artista antioqueña Karol G en Venezuela sigue dando de que hablar, dada la destacada puesta en escena que tuvo en el país vecino.

Y es que recientemente, la presencia de la 'Bichota' en todos los países a los que va a cantar ha sido asumido en el mundo como una ocasión más que especial, lo que se ha traducido en estados a reventar y fechas repetidas.



En el caso venezolano, el éxito de los dos conciertos que tuvo la artista de 33 años en Caracas ha acrecentado aún más su fama en dicho país. A raíz de este concierto, se ha hablado del surgimiento de Nicol G, cuyo apodo está claramente inspirado en la artista colombiana, pero, ¿de quién se trata realmente?

Karol G Instagram: @karolg

La identidad de Nicol G

Este particular apodo es, en realidad, el que adoptó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, poco después de los conciertos de la artista en su país.



Y es que la presencia de Karol G en territorio venezolano no pasó desapercibido por el gobierno, pues el primer mandatario del país caribeño habló de esto en un reciente evento gubernamental.



"Después de los conciertos que se llevaron a cabo en el Monumental, internacionalmente me llaman 'Nicol G'. Por Karol G ahora me llamo 'Nicol G', mejor conocido como 'Nicol G', y pronto voy a llenar el Monumental también", dijo Maduro.



El comentario del jefe de Estado venezolano causó risas entre los asistentes al auditorio; además que este hecho fue altamente viral y pudo obtener diferentes reacciones en redes sociales.



