Este lunes llega al Senado de EE.UU. el nuevo juicio contra Trump

El líder de la mayoría demócrata en el Senado de EE. UU., Chuck Schumer, anunció que la presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, envía este lunes al Senado el artículo de enjuiciamiento político al expresidente Donald Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio.



(Demócratas iniciaron el proceso para un nuevo juicio político a Trump).

Eso significa que el segundo juicio político a Trump (impeachment trial, en inglés) podría empezar este martes, al día siguiente de la entrega del cargo contra el expresidente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar el calendario.



Trump, el primer mandatario en la historia de EE. UU. en ser sometido a dos juicios políticos, enfrenta esta ocasión el cargo de “incitar a la insurrección” por el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero de una turba de sus seguidores, que dejó cinco muertos, entre ellos un policía. Aunque el juicio no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó la Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que el proceso resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.



(Donald Trump, también ante un ‘impeachment’ empresarial).



Según las reglas del Senado, cualquier juicio político debe empezar a las 13.00 hora local (18.00 GMT) del día siguiente del momento en el que la Cámara Baja envíe a la Alta el cargo en cuestión, conocido como artículo del impeachment. Sin embargo, el Senado tiene cierta flexibilidad para amoldar el calendario, y negocian sobre el tema con el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, quien propuso retrasar el juicio político hasta febrero. El problema es que los republicanos ya no son mayoría.



EFE