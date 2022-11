Los millonarios que más ganancias obtuvieron en octubre

La revista Forbes compartió el listado de los multimillonarios que más ganancias obtuvieron durante el mes de octubre, uno de los más agitados por la turbulencia en los mercados y las expectativas de recesión mundial.

(Firma de Warren Buffett ha perdido 40.983 millones de dólares este año).



Incluso, en la lista aparece Warren Buffett, para quien el 2022 no ha resultado tan favorable para sus empresas.

Se calcula que Berkshire Hathaway, la firma del multimillonario, perdió 40.983 millones de dólares entre enero y septiembre, frente a las ganancias de 50.149 millones de dólares registradas en los primeros 9 meses del año pasado, por las turbulencias sufridas en el mercado de valores.

(Twitter pierde 4 millones de dólares al día, dice Elon Musk).



No obstante, octubre pinta mejor para él así como para otros millonarios como Larry Ellison, líder de Oracle, y los socios de Walmart, Jim Walton, Alice Walton y Rob Walton, entre otros.

A continuación, la lista que compartió Forbes con los nombres y las cifras de los millonarios que más dinero ganaron en octubre:

1. Larry Ellison

• Fortuna: US$ 103.200 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 16.600 millones

• Fuente de riqueza: Oracle

2. Warren Buffett

• Fortuna: US$ 102.900 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 8.900 millones

• Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway

3. Thomas Peterffy

• Fortuna: US$ 25.300 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 4.500 millones

• Fuente de riqueza: Interactive Brokers

4. Jim Walton

• Fortuna: US$ 61.000 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 4.200 millones

• Fuente de riqueza: Walmart

5. Alice Walton

• Fortuna: US$ 58.800 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 4.100 millones

• Fuente de riqueza: Walmart

6. Rob Walton

• Fortuna: US$ 10.100 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 3.000 millones

• Fuente de riqueza: Walmart

7. Phil Knight

• Fortuna: US$ 37.400 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 2.900 millones

• Fuente de riqueza: Nike

8. Michael Dell

• Fortuna: US$ 49.900 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 2.700 millones

• Fuente de riqueza: Dell Technologies

9. Thomas First

• Fortuna: US$ 18.200 millones

• Cambio de octubre: arriba US$ 2.300 millones

• Fuente de riqueza: Hospitales

