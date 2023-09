PIB de eurozona creció 0,1% en el segundo trimestre

Si bien la economía de la zona del euro (países de UE que usan el euro como moneda) tenía una expectativa de crecimiento del 0,3% para el segundo trimestre, el dato publicado por la oficina estadística, Eurostat, registró un aumento del 0,1% en el Producto Interno Bruto (PIB).



Al mismo tiempo, la cifra en la Unión Europea, UE, (todos los países del bloque incluidos los que no usan el euro como moneda) se mantuvo estable en un 0,2%, frente al trimestre anterior. En comparación, Eurostat explicó que en comparación con el período de enero a marzo, el PIB desestacionalizado de la zona del euro aumentó 0,5%, mientras que en la UE se elevó 0,4%, “tras incrementos del 1,1% en ambas zonas el trimestre anterior”.



Por su parte, Pablo Gil, estratega jefe de XTB para Latinoamérica y España, aseguró que la mentalidad de los europeos se ha vuelto que “lo malo es bueno”, ya que de esta manera “no se suben las tasas de interés”.



“Se ha publicado el dato de PIB de la zona euro, se esperaba 0,3% y ha salido 0,1%, claramente peor. Y las bolsas han pasado de estar bajando en el día a subir”, destacó el estratega.



Ahora bien, con base en el informe de Eurostat, se detalló que durante el segundo trimestre de este año, el gasto de consumo final de los hogares se mantuvo estables en ambas zonas, mientras que el gasto público de consumo aumentó 0,2% tanto en la UE como en la eurozona.



Asimismo, las exportaciones disminuyeron 0,7% en ambas zonas, contrario a las importaciones que se elevaron 0,1% en la zona del euro, frente al -1,3 registrado en el trimestre anterior. Sin embargo, el comercio que ingresó a la Unión Europea disminuyó 0,2%, tras el -1,4% presentado entre enero y marzo de este año. En el desglose por países, los que más contribuyeron fueron Lituania con un crecimiento de 2,9% en el segundo trimestre de 2023. Seguido se encuentra Eslovenia que elevó su PIB en 1,4%, similar a Grecia que creció 1,3%. Por su parte, Croacia y Malta incrementaron su economía, ambos, en 1,1%.



Otras de las economías que se destacaron fueron las de Francia (0,6%), España (0,4%) y Bulgaria (0,4%).



Mientras tanto, los descensos se reflejaron en naciones como Polonia, la cual se contrajo un 2,2%, al tiempo que Suecia bajó un 0,8%. Austria registró cifras negativas en la estimación del PIB del segundo trimestre con una disminución de 0,7%, similar a Italia que tuvo una contracción del 0,4%. Cabe destacar que el comportamiento de las economías de Alemania, Portugal, Noruega y Suiza se mantuvieron estables, frente al trimestre anterior.



Cifras de empleo

Al igual que los estimativos del PIB, la oficina estadística Eurostat publicó los datos referentes al empleo en la eurozona y la UE. Según lo dicho, el número de ocupados aumentó un 0,2% en la primera, mientras que en la segunda el incremento fue de 0,1%. Asimismo, el empleo creció un 0,5% en la eurozona y en la Unión Europea un 0,4%.



“En comparación con el trimestre del año anterior, el empleo aumentó un 1,3% en la zona del euro y un 1,1% en la UE durante el segundo semestre”, detalla la oficina estadística. De igual manera, las horas trabajaron crecieron 0,2% en la zona del euro y en la UE se elevaron 0,1%. En materia interanual, el número de horas laboradas subieron 0,9% en la primera zona, mientras que en la segunda fue del 0,5%.



En el desglose por países, en este periodo de tiempo, los incrementos de empleo se dieron en Lituania, Malta y Portugal donde cada uno creció 1,3%, mientras que las mayores caídas se registraron en Estonia (-1,5%), Rumanía (-0,8%) y Croacia (-0,7%).



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio