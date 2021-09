Evergrande vende participación en banco, pero su situación no mejora

El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande escaló casi un 15 % en bolsa tras anunciar la venta de buena parte de sus acciones en un banco a una compañía estatal y después de que Fitch rebajase de nuevo la calificación de la deuda a largo plazo del grupo por la incertidumbre sobre sus bonos 'offshore'.

Pese a que este miércoles finalizaba el plazo para el pago de 47,5 millones de dólares en intereses de un lote de bonos 'offshore' sin que la compañía haya dado señales de que vaya a afrontarlo, sus acciones en la Bolsa de Hong Kong cerraron con una subida del 14,98 %.



Este avance palidece en comparación con el de su filial de vehículos eléctricos, que sigue repuntando (este miércoles, nada menos que un 44,4 %) después de caer un 9,4 % el lunes por sus anuncios de que no tiene liquidez suficiente para continuar todas sus operaciones y de que los planes para buscar una salida a bolsa secundaria en Shanghái quedaban cancelados.



No obstante, pese a la montaña rusa de los últimos días, tanto Evergrande como su subsidiaria tienen pocos motivos para festejar revalorizaciones como las de este miércoles: la matriz ha perdido un 78,3 % desde principios de año y la filial de vehículos eléctricos, un 95,4 % desde que marcara su punto álgido en febrero.



UNA VENTA... ¿SIN GANANCIAS?



El avance de Evergrande este miércoles se debe a que a primera hora de la mañana anunció un acuerdo para vender el 19,93 % de las acciones del banco comercial Shengjing Bank a un conglomerado propiedad de las autoridades de la ciudad nororiental de Shenyang, sede de la entidad, y de la provincia donde se sitúa, Liaoning.



La operación está cifrada en 9.993 millones de yuanes (1.545 millones de dólares, 1.322 millones de euros), pero estos fondos probablemente no acabarán en la tesorería de la inmobiliaria, ya que Shengjing Bank puso como condición para aprobar la operación: que las ganancias netas que obtenga Evergrande vayan a pagar las deudas que tiene con el banco.



La razón esgrimida para llevar a cabo la transacción es que los "problemas de liquidez" de Evergrande "han afectado de manera adversa y material a Shengjing Bank".



En mayo, el portal de noticias económicas Caixin había informado de que los reguladores bancarios chinos estaban investigando más de 100.000 millones de yuanes (15.461 millones de dólares, 13.227 millones de euros) en transacciones entre Evergrande y Shengjing Bank, que tiene "grandes cantidades" de bonos de su matriz y, hasta ahora, principal accionista.



Aunque Evergrande aseguró que todas sus operaciones con Shengjing Bank cumplían con las normativas establecidas, poco después las autoridades de Shenyang pidieron a las compañías públicas de la zona que fuesen incrementando "paulatinamente" su participación en la entidad para "acelerar su conversión en un banco bueno".



Evergrande indicó que la llegada de la empresa estatal al accionariado "ayudará a estabilizar las operaciones" del banco y que también "ayudará a aumentar y a mantener el valor" de la participación de la inmobiliaria, que pasará del 34,5 % al 14,57 %.



FITCH VUELVE A BAJAR LA CALIFICACIÓN DE EVERGRANDE



Esa venta podría ser un preludio de la reestructuración de Evergrande que, según analistas consultados por la agencia 'EFE', pasaría por un despiece de la compañía (cerrando algunas subsidiarias no relacionadas con los negocios inmobiliarios) en el que se pasarían proyectos a otras promotoras para garantizar su finalización antes de que una compañía estatal actuase como "inversor estratégico" para resolver los problemas de financiación del grupo.



Si bien lo que ocurra en el futuro con Evergrande todavía se mantiene en el terreno de la especulación, las malas noticias se siguen acumulando para el conglomerado: a última hora de la noche del martes, la agencia de calificación de deuda Fitch rebajó la calificación del riesgo emisor a largo plazo del endeudado gigante inmobiliario chino de CC a C, el tercer nivel más bajo de su escalafón.



La decisión se tomó después de que Evergrande "probablemente" (todavía no se ha pronunciado al respecto) sobrepasase el pasado jueves la fecha para abonar casi 84 millones de dólares de intereses de un paquete de bonos 'offshore'.



De hecho, la calificación C de Fitch se emplea para empresas que estén cerca de entrar en una situación de impago de sus obligaciones de deuda, como es el caso de Evergrande: las cláusulas de sus bonos 'offshore' le conceden una prórroga de 30 días tras las fechas de vencimiento antes de que se considere oficialmente que no ha cumplido con sus obligaciones.



La compañía sí que había anunciado la semana pasada un acuerdo para cumplir con sus obligaciones para con los tenedores de un lote de bonos 'onshore', cotizados en yuanes a través de la Bolsa de Shenzhen.



En los últimos meses, Fitch ha rebajado en varias ocasiones la calificación de Evergrande: en junio, al B, pasando en julio al CCC+ y el pasado día 7 al CC, antes de entrar en el actual C.



A finales de junio, según los datos ofrecidos por el grupo, su pasivo total superaba los 300.000 millones de dólares, de los que tiene que devolver 37.000 millones en préstamos antes de que termine el primer semestre de 2022.



