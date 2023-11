El oro, de nuevo la fiebre que mata

Hace un año Marcos A. Orellana, relator especial de la ONU pidió a los países prohibir la comercialización y uso del mercurio en la explotación de oro para frenar las violaciones a los derechos humanos, proteger la vida humana y el medio ambiente, pero la disparada del precio del metal en el mercado internacional pareció sepultar la propuesta en 2023.





Desde mayo creció la demanda del oro a nivel mundial y con eso también se dispararon la venta y uso de mercurio, uno de los metales líquidos más venenosos, tóxicos, contaminantes y uno de los mayores depredadores de la salud y vida humana y de la naturaleza.



Se estima que el precio del oro aumentó en un 500% en los últimos 3 lustros, lo que impulsó su extracción en países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y catapultó el comercio del mercurio, cuyo precio local, por kilo, oscilaría entre, por lo menos, $390.000 y $800.000.



Unos 10 millones de personas en 70 países de Asia, África y América Latina, incluido Colombia, siguen utilizando el mercurio, pese su extrema toxicidad, según la ONU.



En la mayor parte del mundo donde se emplea el mercurio en la minería del oro a pequeña escala, “los derechos humanos de los mineros, sus familias y comunidades, que a menudo viven en extrema pobreza, se ven cada vez más amenazados por la contaminación”, alertó Orellana.



También denunció que, pese a que varios países firmaron el Convenido Minamata hace 10 años para dejar de utilizar el mercurio en la explotación del oro, el grave problema continúa y hoy amenaza, también, la vida de los pueblos indígenas y al medioambiente, al contaminar sus territorios y fuentes de alimentación, ocasionar deforestación y pérdida de biodiversidad.



El Convenio de Minamata sobre el Mercurio, que entró en vigor en 2017, es un tratado internacional destinado a proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones o liberaciones de mercurio o sus compuestos.



El respaldo al mismo contaba con el apoyo de 137 países hasta octubre de 2022. Colombia consolidó su participación en el mismo con la aprobación de la Ley 1892 del 2018, según el Ministerio colombiano de Salud.



“El mercurio es persistente, genera lugares que estarán contaminados durante décadas y siglos; afectando a las futuras generaciones”, advirtió.

Pero la compra y venta del mercurio y sus derivados se mantiene en la medida en que la minería ilegal es una realidad.



“El uso de mercurio para la extracción de oro a pequeña escala es la principal fuente de contaminación por el metal a nivel mundial. Su comercio está impulsado por la insaciable demanda de oro de los mercados financieros y de joyería”, precisó Orellana.



Al quemarse junto con el oro, el mercurio se evapora, pero contamina el aire, los ríos, los alimentos y el agua. Además, en muchos lugares de nuestra Amazonia, por ejemplo, restos de mercurio sin quemar, son arrojados a los ríos, envenenando las aguas, los peces y demás alimentos.



El consumo de pescado contaminado puede producir trastornos neurológicos, renales y de comportamiento, entre otros, y, atravesar la placenta de las mujeres embarazadas y aumentar el riesgo de que el feto sufra malformaciones y pérdida de coeficiente intelectual, según expertos.



Los niños son unos de los grandes afectados por la toxicidad del mercurio pero nosotros en las ciudades tampoco estamos a salvo: “pescados envenenados llegan todos los días a nuestra mesa”, denunció el New York Times en una nota de este mes.



Colombia es el cuarto mayor productor de oro de América Latina, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) de 2016 y, la mayor parte del oro que produce proviene de la minería ilegal donde se utiliza el mercurio para amalgamar el oro.

Localmente se prohibió la comercialización y uso del mercurio por la Ley 1658 del 15 de julio de 2013 pero, hay denuncias de que se sigue utilizando.



La ONU advirtió en 2019 que por la extracción minera, los municipios colombianos de Segovia y Remedios, en Antioquia, vertieron en el aire, la tierra y el agua de los ríos unas 180 toneladas de mercurio al año y que sólo en el primer municipio se realizaron, por lo menos, 15 trasplantes de riñón entre 2016 y 2019.



Los sectores que generan las mayores emisiones de mercurio en nuestro país, son los “de la combustión estacionaria de carbón y la minería aurífera artesanal y, en pequeña escala”, de acuerdo con el Ministerio de Salud.



El uso y la emisión intencional de mercurio, de acuerdo con la entidad, también se encuentra en la fabricación, uso y eliminación de productos con mercurio añadido como: pilas y baterías, lámparas fluorescentes, dispositivos médicos, aparatos eléctricos y electrónicos, amalgamas dentales, productos para aclarar la piel, etc.



En Colombia, sólo el 13% del oro que se produce en el país proviene de la minería legal, el 87% de la ilegal y Antioquia, Chocó y Bolívar son los departamentos donde más se extrae el oro ilegal, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Rosario y la Defensoría del Pueblo.



La mayor parte del oro que exporta Colombia, por lo tanto, proviene de la minería ilegal y de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica del MIT (OEC, nuestro país exportó “$2,61MM en Oro y se convirtió en el exportador número 30 del mundo en 2021”.





En el mismo año, el oro fue el producto número 4 más exportado de Colombia a Estados Unidos ($1,23MM), Italia ($501M), Hong Kong ($323M), Suiza ($141M), y India ($139M), según la entidad.



En consecuencia, el crecimiento de las exportaciones del grupo ‘otros sectores’ fue del 110,4% debido al aumento de las ventas de oro no monetario, que sumó el 110,2 a la variación del grupo, según cifras comparativas del Dane entre enero de 2019 y 2023

Se estima que el mercado ilegal de oro moviliza, por lo menos, unos $10 billones anuales en nuestro país, según la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, que se encarga de prevenir y detectar el lavado de activos, entre otras cosas.



Orellana, el relator de la ONU, sostiene que “para combatir con mayor eficacia las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso del mercurio en la minería del oro a pequeña escala y proteger el medio ambiente, los Estados y la Convención deberían prohibir su uso y el comercio en dicha minería, lo que será un paso esencial para reforzar otros elementos de la Convención y hacerlos más eficaces”.



Gloria Helena Rey

Portafolio