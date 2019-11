Expo Dubai 2020, a un año de la mayor feria mundial

Ya inició la cuenta regresiva para la Expo 2020, uno de los mayores eventos del mundo para la innovación y el desarrollo de soluciones para los nuevos retos de la humanidad, cuyo escenario será Dubai, uno de los siete Emiratos Árabes.



Con esta, que es la primera Expo que se realiza en el Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos quieren mostrarse como una región innovadora, tolerante, y que ve en la exposición una plataforma para el optimismo y para encontrar soluciones a los retos que plantea el futuro.



El tema principal es ‘Conectando mentes, creando el futuro’. El megacomplejo, construido en el desierto, tiene una extensión de 438 hectáreas, y está conformado por tres grandes pétalos unidos en el centro por un domo gigante. Alrededor albergará escenarios para eventos artísticos y sociales, así como los pabellones de los 192 países que estarán presentes -entre ellos Colombia-. Cada pétalo es un distrito temático: conectividad, movilidad y sostenibilidad.



Las obras fueron iniciadas hace cuatro años y actualmente tienen a 35.000 trabajadores a toda marcha. Durante los 173 días de la exposición, se esperan 25 millones de visitantes.



Aunque la Expo Mundial no es un tema muy cercano en Latinoamérica y Colombia (de hecho lo más cercano hasta ahora será una Expo especializada en industrias creativas que se realizará en Buenos Aires en 2023), cabe recordar que es el escenario en el que han salido a la luz innovaciones que han cambiado la calidad de vida de las personas en todo el mundo o estructuras que hoy son íconos con reconocimiento global.



Por ejemplo, la lavadora de ropa, la torre Eiffel, la televisión a color, la tecnología IMAX e incluso la salsa de tomate Heinz, son algunos desarrollos que aún existen y que fueron presentados en alguna de las ediciones del certamen, que se realizó por primera vez en Londres, en 1851.



Además, cuando un país alberga una Expo, la infraestructura se convierte en una pieza clave dentro de los planes de desarrollo urbano que tengan las ciudades.



Según el Bureau International des Expositions, el principal promotor de estos certámenes, los proyectos actúan como un catalizador para acelerar la transformación de las ciudades, y con un impacto a largo plazo en la sociedad, no solo en temas tangibles (la infraestructura y la planeación urbana), sino en intangibles como cultura y educación.



Además, estos eventos dejan un legado intelectual a partir del diálogo, del desarrollo de nuevas formas de cooperación y las interacciones entre los participantes, dice.



LA EXPO MÁS CONECTADA



Siemens es uno de los socios de la Expo Dubai 2020 para la digitalización de su infraestructura y quiere jugar un rol clave en los objetivos de eficiencia energética, confort y seguridad.



Pero además, directivos de la empresa señalaron que será el escenario el que se pondrán a prueba muchas innovaciones que en el futuro no muy lejano puedan aplicarse en las ciudades.



Cedrik Neike, CEO de Smart Infraestructure de Siemens, dijo que en el mundo hay seis megatendencias que traen grandes desafíos, como el cambio demográfico, el cambio climático, la urbanización, la globalización y la digitalización, muchos de los cuales se abordarán en el evento.



Se espera que esta sea la Expo más conectada de la historia. Más de 173 edificios del complejo estarán conectados, monitoreados y controlados con un sistema operativo basado en la nube para Internet de las Cosas llamado MindSphere, lo que permitirá contar con datos e información que permita tomar decisiones y acciones de manera oportuna, apoyadas en inteligencia artificial.



Para dar una idea, desde el cerebro de la operación se pueden controlar todas las funciones de los edificios, como el aire acondicionado, los ascensores, la calidad del aire, control de luces y del aire acondicionado, entre otros.



Incluso, estará conectado a las proyecciones climáticas para tomar las medidas necesarias para hacer un mejor uso de la infraestructura y que el consumo de energía sea eficiente.



Además, tendrá un robusto sistema de 6.500 cámaras de seguridad y modernos sistemas para controlar el acceso, para lo cual más de 3.500 puertas estarán conectadas al sistema.



GENERACIÓN DE ENERGÍA CON HIDRÓGENO



Una de las mayores apues- tas de Siemens para Expo Dubai 2020 es el uso del hidrógeno como generador de energía, pues puede almacenarse para cuando se necesite, y además permite generar combustibles para la movilidad.



Justamente, en la Expo tendrán una planta en la que se realizará todo el proceso de generación de energía a partir del hidró- geno obtenido por vía solar. Esto tiene un gran potencial de desarrollo, e incluso Colombia podría ser terreno fértil. "El hidrógeno puede reemplazar combustibles tradicionales fósiles que generan CO2 en gran escala.



Esto sería posible en los sectores de generación eléctrica, industria, movili- dad y consumo, logrando así una reducción importante de la huella de carbono y del impacto de los gases de efecto invernadero", señala Guilherme de Mendonca, CEO y Presidente Ejecutivo de Siemens Colombia.



Añade que "creemos que el hidrógeno verde con base en energías renovables y agua será un elemento clave en la transición energética hacia una matriz limpia y sostenible", y que con la gran disponibilidad de energías renovables del país, hay una oportunidad para la generación de hidrógeno para aplicación local y para exportar.



Luisa Gómez Rodríguez

Subeditora de Portafolio