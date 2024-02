Exxon asegura que no se irá de Guyana, en medio de las amenazas de Venezuela al país

Exxon Mobil Corp. se comprometió a no reducir los planes de exploración o producción en Guyana mientras el presidente venezolano, Nicolás Maduro, continúa intensificando sus reclamos territoriales en la región. Exxon está "muy centrado en ejecutar nuestras operaciones dentro de nuestra área de contrato definida", dijo el presidente upstream, Liam Mallon, en una entrevista con Bloomberg TV.



(Sugerimos: Exfuncionarios de Colombia defienden soberanía de Guyana en conflicto con Venezuela)

El gigante petrolero de Texas produce ahora alrededor de 645.000 barriles por día en aguas de Guyana, frente a nada hace cinco años. "Este desarrollo tiene muchos años por delante y no vamos a ninguna parte", dijo Mallon. "Estamos cumpliendo, estamos desarrollando y continuamos extendiendo los beneficios a Guyana dentro de nuestra área de operaciones. El tema a discutir con las fronteras es realmente un asunto de gobierno". El lunes, Maduro advirtió a Exxon que no ingresara a un área cercana a la frontera "aún por demarcar".



El líder venezolano celebró un referéndum en diciembre que reclamó la región del Esequibo que constituye dos tercios de Guyana, una disputa que se remonta a más de 100 años pero que había permanecido en gran medida inactiva hasta el descubrimiento de petróleo hace una década. Anteriormente, Exxon dijo que sus planes de exploración para 2024 estarán "muy al sur" de cualquier área reclamada por Venezuela.



(Lea también: La economía de Guyana, movida por el petróleo)



Guyana cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la mayoría de las naciones occidentales en la disputa, que actualmente se está abriendo camino a través de la Corte Internacional de Justicia. Guyana está tomando en serio las amenazas de Venezuela, pero los inversores no tienen motivos para preocuparse porque "no hay dudas sobre dónde están nuestras fronteras", dijo el presidente Irfaan Ali a Bloomberg TV.



El país de 800.000 habitantes está trabajando con socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Canadá y Brasil, para mantener la paz en la región, dijo. "Somos un país que respeta el derecho internacional y por eso pedimos respetuosamente a Venezuela que participe y sea un miembro responsable de la comunidad internacional y respete a la CIJ", dijo Ali.



"Estamos muy seguros de nuestro caso. Estamos muy seguros de nuestras fronteras". Por otra parte, Exxon espera llegar a una decisión final de inversión en su sexto desarrollo costa afuera en Guyana para fines del primer trimestre, pendiente de las aprobaciones del gobierno, dijo Mallon.



También completará un gasoducto que llevará gas desde los pozos marinos a una nueva planta de energía en Guyana durante el próximo año. "Eso en sí mismo reducirá a la mitad los costos de electricidad para el pueblo de Guyana y generará emisiones significativamente más bajas que la alternativa, que es el fueloil importado", dijo Mallon. El proyecto permitirá "que el país crezca, se expanda y difunda esos beneficios a la sociedad en general".

BLOOMBERG