El legado y trayectoria de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball

El creador de los populares cómics y dibujos animados de 'Dragon Ball', el japonés

Akira Toriyama, falleció a los 68 años, anunciaron el viernes su editorial y su estudio de producción.



Publicada por primera vez en 1984, 'Dragon Ball' es una de las franquicias de cómic más vendidas de todos los tiempos y se ha expandido a numerosas series de anime, películas y videojuegos.



"Nos entristece profundamente informar que el creador de manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo debido a un hematoma subdural agudo", publicó la franquicia 'Dragon Ball' en su cuenta oficial en la red social X.



El comunicado, atribuido a la productora Bird Studio de Toriyama, explica que el diseñador falleció cuando todavía tenía "varios trabajos en pleno proceso de creación con gran entusiasmo". "Sin embargo, ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte en este mundo (...) Esperamos que el mundo único creado por Akira Toriyama continúe siendo amado por todos durante mucho tiempo", agregó.



El estudio señala que los funerales del creador ya tuvieron lugar en presencia de su familia y muy pocos allegados y pidió a sus seguidores no enviar flores o regalos de condolencia.



'Dragon Ball' es uno de los cómics manga más exitosos y más influyentes de todos los tiempos. Según la web especializada Mangazenkan, vendió al menos 260 millones de ejemplares en todo el mundo.



La historia, inspirada libremente en una novela china del siglo XVI, empezó a publicarse por episodios en la revista 'Shonen Jump' de la editorial Shueisha. Esta señaló en un comunicado que estaban "profundamente entristecidos por la repentina noticia de su muerte".



'Un milagro'

Murió Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, a sus 68 años Capturas de pantalla

Su protagonista es Son Goku, un guerrero experto en artes marciales que recorre el mundo en busca de unas bolas mágicas que, al ser reunidas, invocan a un dragón con poderes.



Con aliados como Krilin, Vegeta, Piccolo, Ten Shin Han o su hijo Gohan, lucharán contra monstruos como Freezer o Célula que amenazan el futuro de la Tierra. Nacido en 1955 en Nagoya, en el centro de Japón, Toriyama ganó primero popularidad con el cómic 'Dr. Slump', convertido igualmente en una serie televisiva.



Luego llegó el fenómeno 'Dragon Ball' y sus múltiples secuelas. No todas fueron un éxito: la película de acción real "Dragonball evolución" (2009) colapsó en taquilla y recibió devastadoras críticas.



Para el periodista especializado Tadashi Sudo, Toriyama era un "modelo" para muchos artistas de manga. "Sabía exactamente lo que todo el mundo quiere leer: aventuras y crecimiento de los personajes", dijo a la AFP.



Eiichiro Oda, creador de otra gran franquicia manga japonesa como "One Piece", aseguró en un comunicado que Toriyama falleció "demasiado temprano" y que dejó "un listón demasiado alto". "Pensar que nunca lo veré otra vez (...) Estoy sobrecogido por la tristeza", afirmó Oda.



'Dragon Ball', especialmente a raíz de la adaptación televisiva lanzada en 1988, contribuyó a la popularidad del manga en el extranjero, pero también tuvo sus controversias. En los años 1980-1990 no fueron pocos quienes criticaron la violencia, las escenas de desnudez o la inclinación de algunos de sus personajes por tocar los traseros femeninos.



En una entrevista en 2013 al periódico nipón Asahi, Toriyama dijo que sus historietas estaban "dedicadas al entretenimiento". "Solo espero que los lectores se diviertan leyendo mis trabajos. No quiero que consigan nada más", aseguró el creador, "jamás preocupado en enviar un mensaje" con sus mangas.



El diseñador se definió en esta entrevista como una persona "'difícil', para quien el éxito de su cómic resultó un milagro. 'Dragon Ball' es como un milagro, teniendo en cuenta como ayudó a alguien como yo, con personalidades retorcidas y complicadas, a tener un trabajo decente y ser aceptado en la sociedad".





AFP