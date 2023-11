Instan a los países más ricos a bajar consumo de carne

Como medida para mitigar los impactos del cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pedirá a las naciones más desarrolladas que reduzcan su consumo de carne como parte del primer plan integral para alinear la industria agroalimentaria mundial con el acuerdo climático de París.



Se espera que la FAO publique su plan sobre los sistemas alimentarios mundiales hacia la meta de 1,5 C durante la cumbre COP28.



Se recomendará a los países con un consumo excesivo de carne de vacuno que limiten su ingesta, mientras que los países en desarrollo, donde el consumo insuficiente de carne se suma a un problema nutricional prevalente, deberán mejorar su sector ganadero, según la Organización.



Desde los campos hasta las mesas, los sistemas alimentarios dan cuenta de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y gran parte de esa huella está relacionada con la ganadería, que es una importante fuente de metano, deforestación y pérdida de biodiversidad.

Aunque no es vinculante, se espera que el plan de la FAO informe las decisiones de inversión y políticas y dé un impulso a la transición climática de la industria alimentaria, que se ha quedado rezagada con respecto a otros sectores en cuando a los compromisos.



Las directrices sobre la carne pretenden enviar un mensaje claro a los Gobiernos. Sin embargo, los políticos de los países más ricos suelen evitar políticas que apunten a influir en el comportamiento de los consumidores, y más cuando implican reducir el consumo de artículos cotidianos.



“La ganadería es delicada desde el punto de vista de la política, pero necesitamos abordar asuntos delicados para resolver el problema”, dijo Dhanush Dinesh, fundador de Clim-Eat. “Si no abordamos el problema de la ganadería, no vamos a solucionar el cambio climático. El problema clave es el consumo excesivo”, dijo.

El estadounidense promedio consume alrededor de 127 kilogramos de carne al año, frente a los 7 kilogramos en Nigeria y los solo 3 kilogramos en la República Democrática del Congo.



La Comisión Eat-Lancet recomienda no consumir más de 15,7 kilogramos de carne al año. La agencia de la ONU con sede en Roma, encargada de mejorar el sector agrícola y la nutrición, busca lograr un equilibrio entre la transición climática y garantizar la seguridad alimentaria para la creciente población mundial.



Además de instar a un menor consumo de carne para la población bien alimentada del mundo, el plan también alentaría a los agricultores de los países en desarrollo a aumentar la productividad de su ganado y suministrarlo de manera más sostenible.



