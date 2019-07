Fed comenzó dividida su debate más decisivo

Las autoridades de política monetaria de la Reserva Federal no sorprenderán cuando apliquen el primer recorte de tasas de interés en Estados Unidos, en una década, esta semana.



Pero no es del todo clara la forma en que el presidente de la Fed, Jerome Powell, manejará el debate sobre si es necesario inyectar estímulos, pues enfrentará al menos una opinión disidente en la decisión de hoy.



El presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, una de las dos autoridades de la Fed que estaba presente cuando el banco central empezó su último ciclo de recortes de tasas hace casi 12 años, aseguró que no estaba a favor de flexibilizar las condiciones de crédito si la “economía lo está haciendo perfectamente bien sin esos estímulos”. En una entrevista, Rosengren añadió que el estado es “bastante razonable”.



Rosengren, junto con el jefe de la Fed de Chicago, Charles Evans, votó a favor de una reducción de tasas de medio punto porcentual en septiembre del 2007, el primero de 10 recortes que aplicaría después el banco central hasta dejar la tasa de fondos federales cerca de cero.



Si Rosengren se opone esta vez, sin embargo, podría no estar solo. La jefa de la Fed de Kansas City, Esther George, también podría votar en contra de un recorte.

En declaraciones recientes, afirmó que la política monetaria se encontraba “en un rango adecuado”, aunque estaba preparada para “ajustar esta perspectiva” en caso de que llegaran a concretarse los riesgos a la baja en la economía.



Rosengren y George están entre las 10 autoridades con derecho a voto que toma la decisión de la Fed, lo que podría alterar el enfoque habitual del organismo orientado al consenso. Si ambos se muestran en desacuerdo, podrían dar inicio el ciclo de recortes de tasas más polémico de las últimas cuatro fases expansivas del Emisor.



Además, otros miembros de la institución se han mostrado contrarios, durante las últimas semanas a aplicar la baja tan pronto.



Sumado a esto, la Fed tendrá que luchar con la creciente presión de Donald Trump, quien ayer volvió a asegurar que espera que el banco central haga una “bajada fuerte” de sus tasas de interés, con el argumento de mantener la competitividad contra la UE y China.



“La Fed ha hecho todos los movimientos equivocados. !Un pequeño recorte no es suficiente, pero ganaremos de todos modos!”