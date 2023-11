Fed no está segura de haber subido las tasas lo suficiente

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, afirmó este jueves que no está seguro de que el regulador estadounidense haya subido las tasas de interés lo suficiente como para lograr bajar la inflación al objetivo del 2%.



Así, si “resulta apropiado endurecer aún más la política”, dijo Powell, no dudaremos en hacerlo. Hasta el momento ha realizado once subidas y los tipos están en una horquilla del 5,25% y el 5,5%, su máximo nivel desde 2001. La Fed mantendrá además “ese nivel hasta que el trabajo esté terminado”, señaló Powell.



En cuanto a las posibles nuevas subidas, la Fed seguirá “actuando con cautela” para no dejarse “engañar por unos buenos meses de datos económicos” ni tampoco llevar a cabo “un ajuste excesivo”.



“Estamos tomando decisiones reunión por reunión en función de la totalidad de los datos entrantes y sus implicaciones para las perspectivas de actividad económica en EE. UU., y la inflación, así como el equilibrio de riesgos”, añadió el presidente de la Fed.



La semana pasada, el emisor estadounidense decidió llevar a cabo una pausa en las subidas de tipos de interés, el segundo respiro consecutivo tras las once alzas que ha realizado desde marzo del año pasado, aunque no descartó volver a subirlos si la coyuntura lo exige.



Podría ser, por tanto, que la Fed decida alguna subida de tasas en la reunión que tiene el 13 de diciembre. La inflación está ya muy por debajo del pico que alcanzó en junio de 2022, cuando se colocó en el 9,1%, pero aun en niveles que no son los deseados y la tasa de desempleo sigue estando en niveles históricamente bajos.



EFE