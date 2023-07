La Fed lanza nuevo sistema de pagos bancarios instantáneos

La Reserva Federal (Fed) presentó un nuevo sistema de pagos diseñado para acelerar las transferencias de dinero entre los bancos de Estados Unidos, la primera innovación en redes del banco central en décadas.

El nuevo sistema, llamado FedNow, permitirá a los bancos elegibles con cuentas en la Reserva Federal enviar dinero instantáneamente a partir del jueves. Hasta el momento, unas 50 instituciones han completado las pruebas y certificaciones formales necesarias para enviar o recibir pagos en la nueva red, dijo el banco central.



La nueva red se tardó mucho en concretarse, ya que en 2019 la Fed anuncio sus planes para crear el sistema. En ese momento, la medida del banco central fue considerada como un gran rechazo a una intensa campana de lobby en Wall Street, porque el sistema compite con una red privada similar formada por los bancos más grandes de EE. UU.



"La Reserva Federal creó el servicio FedNow para ayudar a que los pagos diarios en los próximos años sean más rápidos y convenientes", dijo el presidente del banco central, Jerome Powell, el jueves en un comunicado. "Con el tiempo, a medida que más bancos elijan usar esta nueva herramienta, los beneficios para las personas y las empresas incluirán permitir que una persona reciba un cheque de pago de inmediato, o que una empresa acceda instantáneamente a los fondos cuando se pague una factura".



Los consumidores y las empresas no tendrán acceso directo al nuevo sistema. En su lugar, tendrán que depender de sus bancos y cooperativas de crédito para que les den acceso a través de sus aplicaciones móviles o sitios web.



En muchos sentidos, EE. UU. está muy rezagado con respecto a otros países en la adopción de pagos en tiempo real. Eso a pesar de un esfuerzo realizado en 2017 por The Clearing House -propiedad de gigantes financieros, incluidos JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. y Wells Fargo & Co.- para introducir un sistema propio conocido como RTP.



RTP, que ahora tiene más de 350 instituciones en su red, manejó alrededor de US$29.000 millones en pagos en el segundo trimestre. Si bien eso es un aumento del 18% con respecto al año anterior, palidece en comparación con los casi US$20 billones manejados por la red de Automated Clearing House, otro sistema utilizado por los bancos y otras firmas financieras para transferencias electrónicas de fondos, en un trimestre determinado. Para el banco central, FedNow operará junto con otras redes que la Fed ya ofrece a los bancos.



El sistema llega más de un siglo después de que la agencia ayudara a establecer Fedwire, el primer sistema de transferencias electrónicas del mundo y casi 50 años después de que la Fed apoyara el desarrollo de ACH.



La Fed dijo que 35 bancos y cooperativas de crédito, así como la Oficina de Servicios Fiscales del Departamento del Tesoro de EE. UU., están listos para respaldar los pagos en FedNow.



Más de una docena de proveedores de servicios, como Jack Henry & Associates Inc., que brinda tecnología a miles de prestamistas regionales en todo el país, también están preparados para apoyar el nuevo servicio JPMorgan y Wells Fargo se encuentran entre los bancos más grandes de EE. UU. que han estado realizando pruebas finales del servicio en las últimas semanas mientras preparaban sus sistemas para admitir FedNow.



Mientras que otros -incluidos Citigroup y Bank of America Corp- han estado discutiendo el desarrollo de la red con la Fed y no estarán entre los primeros en unirse al nuevo sistema, según personas con conocimiento del trabajo de ambos bancos en el tema.



BLOOMBERG