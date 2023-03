Responsables del caos bancario deberán responder

La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, prometió este miércoles que trabajará con el Congreso para que los ejecutivos responsables de la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank rindan cuentas, por la crisis bancaría que se desató en el país.



(Las razones de la Fed para volver a subir las tasas en EE. UU.).

"Es importante dejar claro que los accionistas y los tenedores de deuda de los bancos en quiebra no están protegidos por el Gobierno y que los contribuyentes no pagarán por las pérdidas de estos bancos”, declaró Yellen durante una comparecencia ante un comité del Congreso.



(‘Baja de intereses puede venir para otro tipo de créditos’).



La titular del Tesoro aseguró que “aquellos responsables por la caída de un banco no deberían beneficiarse” de los recursos invertidos para rescatar a dicha institución financiera. Evitar que eso ocurra “sería una forma importante de que rindan cuentas y estaríamos encantados de trabajar con ustedes en esta legislación”, expresó.



(Por qué la crisis bancaria estaría beneficiando a las criptomonedas).



Yellen lanzó de nuevo un mensaje de tranquilidad a los mercados asegurando que “el sistema bancario estadounidense es sólido”.



(El presidente de la Fed apunta a restaurar la estabilidad de precios).



EFE