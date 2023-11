Razones de la Fed para no alterar la tasa de interés en estados Unidos

Por segunda vez consecutiva, la Reserva Federal (Fed) apostó por mantener las tasas de interés sin cambios, aunque no descartó que vaya a haber otra subida este año y fue tajante a la hora de aclarar que no es tiempo de hablar de futuras bajadas en la política monetaria de Estados Unidos.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Con esta pausa, las tasas permanecen en la horquilla actual del 5,25 % y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.



Por el momento, no hay un horizonte en el que estas puedan bajar y el Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc) de la Fed “en absoluto” está pensando “en recortes de tasas”, dijo el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell.



“No estamos hablando de recortes de tasas. Todavía estamos muy concentrados en la primera pregunta, que es: ¿hemos logrado una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para que la inflación baje de manera sostenible? Esa es la pregunta”, apuntó en una rueda de prensa.



(Vea: Fed mantiene estable la tasa de interés en EE. UU.).



Y, por el momento, esa pregunta no tiene respuesta, reconoció Powell, ya que para que la inflación caiga y se mantenga en el objetivo del 2% de manera sostenible hay todavía “un largo camino por recorrer”.



La Fed mantendrá “una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para reducir la inflación de manera sostenible al 2% con el tiempo” y las tasas seguirán altas “hasta que estemos seguros de que la inflación está en el camino hacia ese objetivo”, dijo.



Powell no descartó por tanto que en diciembre, cuando se celebre la última reunión del año del Comité, haya una nueva subida, aunque aseguró que en esta reunión no se ha tomado una decisión al respecto.



“Aún no hemos tomado la decisión” y “ni siquiera hablamos hoy de tomar una decisión en diciembre”, aseguró.



(Vea: Cuestionan la efectividad del alza de las tasas en EE. UU.).



En el comunicado en el que se anunciaba la subida, la Fed recalcó que el Fomc seguirá evaluando los datos económicos que se conozcan durante las próximas semanas y los efectos que está teniendo la política monetaria sobre ellos.



Los indicadores económicos recientes, señala, sugieren “que la actividad económica se expandió a un ritmo fuerte en el tercer trimestre”, al tiempo que “el aumento del empleo se ha moderado desde principios de año, pero sigue siendo fuerte” y “la inflación sigue elevada”.



Así mismo, el banco central de Estados Unidos mencionó que “es probable que las condiciones financieras y crediticias más estrictas para los hogares y las empresas afecten a la actividad económica, la contratación y la inflación” y añadió que “el alcance de estos efectos sigue siendo incierto”.

​

(Vea: Cuestionan la efectividad del alza de las tasas en EE. UU.).



EFE