Fed reconoce que regulación falló en quiebra de banco SVB

La quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) a comienzos de mes en Estados Unidos es la demostración de que el sistema regulatorio bancario estadounidense “falló”, reconoció el miércoles el vicepresidente de la Reserva Federal encargado del sector, Michael Barr, ante el Congreso.



“Creo que cada vez que hay una quiebra bancaria como esta, la dirección del banco claramente falló, los supervisores fallaron y nuestro sistema regulatorio falló”, dijo Barr en la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.



Adicionalmente, Martin Gruenberg, el presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Fdic), manifestó que “como reguladores de la institución tenemos responsabilidad”, durante la misma audiencia, en la que también señaló a los administradores del quebrado banco del sector tecnológico.



El Fdic es el organismo que garantiza depósitos en Estados Unidos. Barr, Gruenberg y la subsecretaria del Tesoro para Finanzas Domésticas, Nellie Liang, estuvieron en el Congreso por segundo día consecutivo para hablar de las quiebras bancarias de los últimos días.



Cabe destacar que en total, tres bancos cayeron en diez días en Estados Unidos, y en Suiza, el Credit Suisse tuvo que ser absorbido por su rival UBS.



Por otra parte, de acuerdo con información recogida por la agencia Bloomberg, la Fdic enfrenta casi US$23.000 millones en costos por quiebras bancarias recientes y estaría considerando transferir una parte mayor de lo habitual de esa carga a los bancos más grandes del país, según personas con conocimiento del tema.



La agencia ha indicado que planea proponer una supuesta evaluación especial sobre la industria en mayo para apuntalar un fondo de seguro de depósitos de US$128.000 millones que se verá afectado tras los recientes colapsos de SVB y el Signature Bank.



El regulador, bajo presión política para salvar a los bancos pequeños, ha señalado que tiene libertad en la forma en que establece esos cargos.



Tras bambalinas, las autoridades buscan limitar la presión sobre los prestamistas comunitarios trasladando una porción descomunal del gasto a instituciones mucho más grandes. Eso se sumaría a lo que ya pueden ser cuentas multimillonarias, cada una, para ciertos bancos como JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp. y Wells Fargo & Co.



Apoyarse en los grandes bancos se considera la solución políticamente más aceptable, dijeron algunas personas, que pidieron no ser nombradas. Mientras que representantes de la Fdic, JP Morgan, Bank of América y Wells Fargo declinaron comentar.



La cuestión de cómo distribuir el costo de las quiebras de SVB y Signature ya es un tema candente en Washington, donde los legisladores han presionado al presidente de la Fdic, Martin Gruenberg, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre quien asumirá la carga, especialmente después de una decisión inusual de respaldar todos los depósitos de esos bancos.



La medida extraordinaria salvo a startups de tecnología y clientes acaudalados cuyos saldos superaban el límite típico de cobertura de US$250.000 de la Fdic.



También, esta entidad estimo que la quiebra de SVB costará US$20.000 millones y la de Signature US$2.500 millones.



Recientemente, algunos bancos de gran tamaño también han enfrentado presiones para apuntalar el balance de First Republic Bank, otro banco en dificultades.



Por ahora, los reguladores le están dando más tiempo para llegar a un acuerdo para reforzar su balance, dijeron personas con conocimiento del asunto a fines de la semana pasada.



EFE / Bloomberg