Ferrari bate récord en subasta ‘online’

En una subasta que termino el 7 de agosto, Gooding & Co. vendió un Ferrari 275 GTB modelo 1966, color de arena de playa blanca, por US$3,08 millones. Más increíble aún es que se realizó en línea. El cupe de diseño único logró la suma más cara jamás pagada por un automóvil vendido en internet.

Una venta tan alta para un automóvil que en realidad no se vio personalmente es un indicador perspicaz de la salud relativa del mercado de automóviles de colección en medio del covid-19. Pero no es una sorpresa.



"Creo que este auto es a prueba de covid en el sentido en que es un 275 realmente excepcional. Básicamente es un automóvil completamente original con un interior original, mucha pintura original y propiedad de largo plazo", dijo David Gooding, presidente y director ejecutivo de la casa de subastas, en una entrevista antes de la venta.



Fiel al criterio de casa de subastas, Gooding & Co. se negó a identificar a la persona que compró el vehículo. "Es especial, haya pandemia o no". De hecho, a los mejores Ferrari les esta yendo muy bien en el mundo de la pandemia; significaron cuatro de los cinco lotes principales en la subasta de Gooding, y seis de los 10 resultados principales de la venta de RM Sotheby's "Driving into Summer" en mayo, en la que tan solo un Ferrari Enzo 2003 se vendió por US$2,64 millones, hasta que la semana pasada cuando llego el precio más alto pagado por un automóvil en una subasta en línea.



Tres de los 10 autos más vendidos en una subasta en línea de Barrett-Jackson en julio fueron Ferraris, una anomalía critica para una empresa conocida casi exclusivamente por vender autos estadounidenses de alta potencia y camionetas rusticas.



Los resultados enviaron un fuerte mensaje positivo a los coleccionistas y entusiastas de la industria que se preguntaban si sus ventas de verano canceladas se mantendrían en un formato en línea, especialmente para autos de colección mas selectos y perfectos, como las marcas Aston Martin (de carrera), Jaguar y Ferrari (de carrera).



"Hay un Kevlar blindado que protege al 1% que le importa esta pasión por los autos", dice Steve Serio, corredor de autos de ricos y famosos. "Los vehículos por encima de ese precio de US$100.000, o las partes de la economía que no están tan estrechamente vinculadas a la industria petrolera, verán pocos cambios", comento John Wiley, de Hagerty, en un informe reciente sobre los efectos del nuevo coronavirus en el mundo de los coleccionistas.



En total, mas de US$70 millones en autos clásicos y de colección fueron vendidos en línea por las principales casas de subasta del mundo desde el comienzo de la pandemia.





Bloomberg