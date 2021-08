¿Fin del estímulo en Jackson Hole?

En los últimos días los mercados internacionales han estado muy pendientes de la cita anual de Jackson Hole, que inicia este jueves, lo que ha reducido la volatilidad de las negociaciones a la espera de lo que decidan los banqueros centrales del mundo o, al menos, las pistas que puedan dar sobre sus próximos pasos en cuanto a estímulos.



(Fed comenzaría a reducir la compra de bonos a final de 2021).

Y es que, como cada año, el simposio de los líderes de los principales emisores del mundo, y especialmente por la presencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, capta todas las miradas del mundo económico. Y más en esta ocasión, una vez que las últimas minutas de la Fed mostraron que el banco central estadounidense podría estar preparándose para empezar a ponerle fin a los estímulos.



No obstante, pese a la posibilidad de que el fin de los estímulos de los bancos centrales esté en las discusiones, los analistas no esperan grandes anuncios.



(Pese a la alta inflación, Fed mantiene estable las tasas de interés).



“Mientras que en Jackson Hole del año pasado la Fed desveló su nuevo marco de objetivos de inflación media flexible, este año se perfila como anticlímax. Muchos participantes del mercado anticipaban que sería el lugar donde Powell probablemente anunciaría sus planes de reducción de estímulos, pero este rara vez ha sido un evento clave y la Fed ha sido claro en que los planes de reducción serán telegrafiados con mucha antelación”, apunta Garrett Melson, estratega de cartera de Natixis Advisors.



Cabe resaltar que pese a que la Fed podría estar próximo a anunciar su principio del fin de las compras de activos, eso no quiere decir que con ello se inicie el ciclo de alzas de tasas, lo que en realidad es lo que está esperando el mercado.



“El único vínculo real es que el tapering debe completarse antes de las subidas de tasas”, explica el experto de Natixis.



Al respecto del evento, Munir Jalil, director de investigaciones económicas para la región andina de BTG Pactual, apunta que “Jackson Hole ha sido, desde la crisis financiera de 2008-2009, un sitio de reunión en el que los banqueros centrales han compartido sus experiencias sobre manejo de las crisis. En esta oportunidad, los temas de discusión girarán en torno al papel que deben jugar los bancos centrales en los años venideros con el fin de garantizar el retorno al pleno empleo en un ambiente en el que los precios se mantienen bajo control. La alta incertidumbre con respecto a nuevos picos de la pandemia y su impacto en la recuperación económica, generan retos a la política monetaria en su proceso de normalización”.



Ante esto, aunque la Fed ha mencionado que podría empezar a reducir sus estímulos a través de las compras en el corto plazo, dejó claro que no contempla empezar a subir las tasas hasta el próximo 2023.

​

