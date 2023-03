First Republic Bank ve caer sus acciones en un 20 % pese a rescate

Las acciones del banco First Republic, al que ayer jueves inyectaron 30.000 mil millones de dólares los principales bancos e instituciones financieras estadounidenses, volvían a caer este viernes más de un 20 % en las operaciones electrónicas previas a la apertura de la Bolsa de Wall Street.



(Otro golpe: empresa matriz de Silicon Valley Bank cae en bancarrota).

El jueves, un grupo de entidades encabezadas por Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo salieron al rescate de First Republic, que se encuentra entre los quince bancos más grandes del país, y que ha sido el que más ha sufrido la volatilidad del mercado después de que las autoridades intervinieran la semana pasada Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank.



(Crisis bancaria: qué es lo que está pasando con los bancos).



Tras conocerse el anuncio del rescate, las acciones de First Republic, que por la mañana se desplomaban un 30 %, acabaron cerrando la jornada con una subida del 9,98 %. First Republic, que tiene sede en San Francisco, fue degradada el pasado miércoles a la categoría de "junk" (basura, en inglés) el miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global.



(Pese a quiebra de tres bancos, Biden dice que el sistema es 'seguro').



La aportación de líquido a la entidad californiana busca evitar que siga el camino de SVB y Signature Bank, cuyos cierres desataron una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa.



(El abecé de la quiebra de Silicon Valley Bank y sus impactos).



EFE