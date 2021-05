Flujo de inversión volvió a Colombia durante abril

En un momento en el que la economía mundial está todavía buscando la velocidad de crucero en su reactivación, Latinoamérica ha tenido un lento inicio de año en cuanto a la llegada de flujos de inversión, recursos que son positivos en el repunte de la región, aunque en abril esa situación logró aumentar ligeramente.



No obstante, Colombia no siguió la misma tendencia que el resto de la región, y mientras América Latina ha estado en 2021 en verde, salvo en abril, el país ha presentado salidas de recursos extranjeros.



Según los datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), el país tuvo un flujo positivo de capitales de US$703 millones en el cuarto mes del año, por lo que sería el primero del 2021 con un comportamiento positivo.



En este sentido cabe recordar que el primer trimestre no reportó cifras en verde, pues Colombia presentó salidas de capitales de portafolio netas en enero (US$104 millones), febrero (US$545 millones) y marzo (US$423 millones).



En cuanto al conjunto de América Latina, la inversión de portafolio se logró acelerar ligeramente en el cuarto mes del año, pues presentó un ingreso de recursos del exterior por alrededor de US$13.300 millones en total.



Esta cifra supone una mejora frente a marzo y febrero, periodos en los que tan solo llegaron US$1.800 millones y US$5.200 millones respectivamente. Eso sí, enero fue el mejor mes en lo que va de año, pues la región atrajo capitales por US$16.300 millones.



Sin embargo, como se ha visto durante los últimos meses, el ingreso (o salida) de capitales a la región muestra importantes diferencias según el tipo de inversión que se busca.



Así, el principal aporte al flujo de inversión en abril tuvo que ver con los bonos de deuda, los cuales atrajeron US$7.800 millones, mientras que las acciones generaron ingresos en Latinoamérica por US$5.500 millones.



Precisamente, este indicador va a ser uno de los que se podrían ver afectados por la recuperación internacional, según indican los expertos. Esto es porque ante la mayor perspectiva de crecimiento en países como Estados Unidos, y el alza en los tipo de interés que se han visto por ejemplo en los bonos del Tesoro, muchos inversionistas podrían salir de mercados emergentes como Latinoamérica y elegir activos más seguros.



Para muchos de ellos, el hecho de que ahora los bonos de países desarrollados estén empezando a dar mejores rendimientos, hace que el apetito de riesgo por títulos más riesgosos, como los colombianos, baje.



Cabe apuntar que el cuarto mes de este 2021 fue positivo para la llegada de inversión de capital a los mercados emergentes, pues estos lograron atraer un total de US$45.500 millones.



La región de Asia emergente, como suele ocurrir, fue la que registró mayores ingresos, con US$20.800 millones, mientras que la zona de Europa del Este obtuvo US$5.900 millones y África y Medio Oriente US$5.400 millones.