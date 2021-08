FMI debate papel de ‘fintech’ en la inclusión financiera

Una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que en los avances en inclusión financiera de Latinoamérica no es claro que la industria fintech haya sido determinante y que la región está rezagada en ese frente, aunque parece que la pandemia y las políticas públicas pueden cambiar la perspectiva.



El documento Fintech y la Inclusión Financiera en Latinoamérica y el Caribe, menciona que hay barreras de entrada en materia regulatoria y supervisión en varios países pero dice que el futuro es prometedor pues lo que generó la pandemia ha obligado a hacer ajustes regulatorios, con lo que el sector fintech puede ser protagonista.



El documento dice que en la región hay heteronegeniedades con casos particulares para analizar.



En el caso de Colombia la Banca de las Oportunidades hizo un capítulo analizando la situación del sector y según su director, Freddy Castro el país ha adelantado acciones como la Ley de inclusión, un decreto sobre los sistemas de pagos de bajo valor, de corresponsalía y el sandbox de la Superintendencia Financiera, una de las pocas entidades que tiene ese laboratorio de prueba. Pero advierte que faltan mayores datos de las fintech y “no hay una desagregación tan clara y no sabemos el aporte de las fintech a la inclusión”.



Pero destaca que es importante en pagos, seguros, acceso a crédito y mecanismos transaccionales y dijo que una tarea es desagregar el sector fintech para el informe de inclusión financiera del próximo año.



Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech dice que lo que está fallando son los indicadores que permiten medir la inclusión financiera en Colombia pues en el país se tiene en cuenta la información reportada por las entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera y en esa medida no se encuentra adecuadamente incorporada la información que proviene de las fintech.



Es decir, señala, en los reportes de inclusión financiera nunca se ha tenido en cuenta en Colombia a las fintech. Dijo que se pueden evidenciar más de 4,5 millones de créditos digitales o las billeteras digitales no bancarizadas, que suman casi 4 millones de usuarios.