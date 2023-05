FMI pide acuerdo en el techo de la deuda de EE. UU.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reclamó este viernes un acuerdo sobre el techo de deuda en EE. UU. tan pronto como sea posible y pidió a las partes negociadoras que aborden este problema de forma diferente.



Georgieva dijo que ha compartido su preocupación con la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, con quienes mantuvo sendas reuniones, antes de presentar en una rueda de prensa las conclusiones del informe del FMI sobre la economía estadounidense.



“Estamos deseando ver una resolución”, apuntó Georgieva, quien sugirió la posibilidad de que Estados Unidos elimine la norma por la que existe un techo de deuda para que no se produzcan escenarios como el actual.



La directora del Fondo mostró su esperanza por las noticias que apuntan a que las negociaciones entre la Casa Blanca y los republicanos están “avanzando”, pero insistió en pedir una conclusión cuanto antes.



“Todos conocemos el cuento de Cenicienta, que tiene que abandonar el baile justo a medianoche. Estamos en ese punto, así que antes de que el carruaje se convierta en calabaza, ¿podemos por favor resolver esto?”, instó.



En cualquier caso, Georgieva recalcó que EE.UU. tiene que hacer más para reducir su deuda pública y “grandes esfuerzos para reducir su déficit fiscal”.



Cabe destacar que la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, elevó cuatro días la fecha en la que el Departamento calcula el fin de las reservas para cumplir el pago de sus obligaciones. Según la funcionaria la fecha quedó decretada para el 5 de junio de 2023.



Además, el FMI presentó sus conclusiones sobre este país en un momento delicado para la primera economía del mundo. Georgieva consideró que es un momento de “incertidumbre significativa”, porque el mercado de deuda estadounidense es un pilar para el sistema financiero mundial. “Y ese pilar necesita sostenerse de forma sólida. No añadamos un daño a los que la economía mundial ya sufre”, recalcó.



Tras las conclusiones de su revisión sobre EE. UU., el Fondo calcula un crecimiento del 1,7% en el conjunto de 2023, una décima por encima de su previsión de abril. En 2024 espera un avance del 1,0%.



Subrayó también la fortaleza del mercado laboral, a pesar de que la tasa de desempleo irá aumentando, hasta el 3,8% este año y el 4,4% el que viene.



La directora del FMI advirtió que los buenos datos que muestran la demanda interna o el empleo son “un arma de doble filo”, porque han contribuido a que la inflación no se reduzca lo esperado. Estima que irá bajando lentamente hasta acabar el año en el 4,1%.



EFE