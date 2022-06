Fome invirtió $45 billones en emergencia sanitaria covid-19

La normalización del sistema de salud, el comportamiento del covid-19 y el avance del esquema de vacunación fueron algunas de las razones que dieron el presidente Iván Duque y el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, para levantar la emergencia sanitaria el próximo 30 de junio.



Según el jefe de cartera, la decisión se tomó basados en tres consideraciones, “ampliar la capacidad del sistema y cuidados intensivos, llegando a más de 13 mil camas y la capacidad suficiente; a partir de esto, reducir la mortalidad y el tercero propiciar la reactivación económica y social”.



Ante las declaraciones, se enfatizó en la importancia de iniciar un proceso de normalización del funcionamiento del sistema de salud y de las actividades que estuvieron sometidas a los 840 días que perduró la emergencia sanitaria en los diferentes sectores.



Cabe recordar que el comportamiento del virus, como lo evidenció Portafolio en días pasados, ha presentado aumentos en el último mes. De acuerdo con información del Ministerio de Salud, entre el 10 al 16 de junio, en Colombia se habían registrado 13.810 casos nuevos por covid-19 y 24 fallecidos.



Para el epidemiólogo de la Universidad del Rosario Carlos Trillos, el aumento de casos se relaciona con la circulación de sublinaje de ómicron, ya que algunas personas se han relajado con el uso de la mascarilla respiratoria en el transporte público y de otras medidas de bioseguridad.



“El que se levante la medida de emergencia sanitaria, no significa que se haya terminado la pandemia y que no exista el riesgo”, dijo Trillos.



A pesar de estar entrando en lo que sería una quita ola, según el director de Promoción y Prevención Gerson Bermont, y la directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Claudia Cuellar, el país mantiene “una estabilidad frente al covid-19”. Y es que si bien hay un aumento de contagios “no ha incrementado de manera significativa la tasa de fallecimientos o complicaciones”.



A su vez, el Ministro Ruiz enfatizó en que “la pandemia continúa y tenemos que ser conscientes de eso y probablemente el covid-19 convivirá con nosotros por mucho tiempo”, por lo cual, se fijaron objetivos para fin de año frente a la vacunación, llegando con el 90 % de las personas con una dosis, 80 % con dos dosis y 70 % con refuerzo, teniendo en cuenta que hay acopio suficiente de vacunas en el país para lograrlo.



Sin embargo, para el epidemiólogo Julio Chacón, la situación es “preocupante”. “Por el repunte de contagios estamos empezando a ver ocupación en las camas UCI de la clínica (Reina Sofía), claramente no como en comienzos de la pandemia que significó en un 800% el nivel de ocupación”.



De acuerdo con el epidemiólogo, las medidas de la emergencia sanitaria “representaban una prevención para evitar catástrofes como la que se vivió en Europa”, pero “se debe enfatizar actualmente mayor atención en los pacientes pediátricos que representan el 90% de la ocupación de las UCI y de los pacientes geriátricos que son quienes están presentando más signos de contagio”.



Así mismo, para el experto, a pesar del levantamiento de la emergencia sanitaria, que se espera para finales de este mes, “se debería volver a las medidas de bioseguridad y aislamiento pasadas”, para prevenir otro repunte grave de contagios.



INVERSIONES DEL SECTOR SALUD



Por su parte, el Ministro de Salud presentó un panorama de la inversión realizada del FOME en la emergencia sanitaria en donde se destinaron $45 billones en total. De los cuales cerca del $15 billones incluyeron la compra de ventiladores y la construcción de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que según datos del Ministerio el país pasó de 5.346 camas UCI a 13.100.



“Lo que se está planteando es iniciar, ya pasada la emergencia, un proceso de reconversión de camas para mantenerlas en reservas y reponer equipos que, por ejemplo, están muy viejos” afirmó el Ministro.



Igualmente, $4,5 billones se ocuparon para el Plan Nacional de Vacunación, que “inicia su proceso de regularización, llevándolo al programa regular de inmunización para poder mantenerlo en el tiempo”, dijo el ministro de Salud Ruiz Gómez, refiriéndose al futuro del PNV contra la covid-19 y los procesos que seguirán de inmunización en Colombia.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

PORTAFOLIO