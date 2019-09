Fondos ‘buitre’ ya merodean la deuda argentina

La venta masiva de bonos argentinos es tan severa que pronto puede atraer a inversores de deuda en dificultades en busca de ganancias por una reestructuración.



Ahora que las notas en el extranjero cotizan a unos 38 centavos por dólar, los fondos buitre probablemente aun no estén preparados para irrumpir.



(Argentina restringe compra de moneda extranjera).

Morgan Stanley y Merian Global Investors esperan que los compradores con un fuerte apetito por el riesgo emerjan a unos 30 centavos.



“El mercado bajará y los inversores angustiados intervendrán en algún momento, incluso con la incertidumbre”, asegura Alain Nydegger, administrador de dinero en Pala Assets en Suiza, que se centra en deuda de mercados emergentes.



Menos de cinco años después de llegar a un acuerdo con los acreedores que rechazaron los términos tras un incumplimiento record en 2001, Argentina nuevamente parece ser un objetivo maduro para los fondos que se especializan en extraer valor de los activos en dificultades.



Tras una caída en el mercado a raíz de una elección primaria que mostró que la oposición populista podría ganar la presidencia este año, el gobierno dijo el domingo que impondrá controles de capital como medida de emergencia para apuntalar el peso.



Los administradores de dinero y los y analistas habían estado diciendo que los tenedores de bonos probablemente recuperarían entre 30 y 40 centavos por dólar en las notas internacionales de Argentina si el país pasa por una reestructuración.



Hasta ahora, el gobierno ha dicho que quiere retrasar los pagos de hasta US$101.000 millones en deuda. Nydegger asegura que a 30 centavos por dólar, los bonos comienzan a parecer atractivos, pero algunos fondos en dificultades probablemente comenzaran a aumentar a 35 centavos.



Afirma que comenzaría a comprar entre 25 y 30 centavos, pensando que obtendría ganancias con un recorte del 50% si las negociaciones demoran tres años.



(Crece la incertidumbre por la crisis económica argentina).



Los bonos argentinos a un siglo, entre los más negociados, bajaron el martes a 38,4 centavos por dólar.



Las notas con vencimiento en 2028 y 2048 cambiaron de manos a niveles similares, mientras que los bonos denominados en euros con vencimiento en 2028 y 2038 fueron ligeramente más bajos, cerca de 36 centavos.



Los inversores de deuda angustiados probablemente esperaran hasta que los bonos argentinos estén muy por debajo de los valores de recuperación esperados antes de comprar, afirma Eric Baurmeister, quien ayuda a administrar US$12.000 millones en deuda de mercados emergentes en Morgan Stanley Investment Management Inc. en Nueva York.



Los precios podrían caer a 20 centavos por dólar o menos, dijo en una entrevista.



“Lo que temo, y lo que creo que es probable, es que estamos en el comienzo de esto”, asegura Baurmeister.



“Es un poco como la proverbial caja de Pandora, y una vez que se habla de reestructuración, entonces todo está sobre la mesa”.



Los tenedores de bonos argentinos emitidos en los últimos años están sujetos a cláusulas de acción colectiva que limitarán su capacidad de buscar un acuerdo aparte de la mayoría de los inversores.



Eso significa que no habrá una repetición exacta de lo que sucedió después del incumplimiento de 2001, cuando un fondo controlado por Elliott Management de Paul Singer llevó a Argentina a la corte para el reembolso total, en lugar de aceptar los términos que la mayoría de los acreedores acordaron.



Los activos argentinos y las reservas extranjeras se han desplomado desde las elecciones primarias del 11 de agosto.



Los inversores preocupados de que un gobierno liderado por el candidato de la oposición, Alberto Fernández, le diera prioridad al gasto social en lugar de apuntalar el presupuesto han enviado al peso a la baja 19% desde la votación, mientras que las reservas cayeron US$13.000 millones, o casi 20%, a US$53.100 millones.



Según las reglas anunciadas el domingo, las compañías en Argentina ahora necesitan la autorización del banco central para comprar dólares en el mercado de divisas, excepto en casos de comercio internacional.



Mientras tanto, los argentinos individuales están limitados a compras en dólares de no más de US$10.000 por mes.



Los bonos pueden caer al mínimo de 30 centavos antes de alcanzar una oferta, escribieron estrategas de Morgan Stanley liderados por James Lord en un informe el martes.



Delphine Arrighi, una administradora de cartera de Merian Global Investors con sede en Londres, también citó el nivel de 30 centavos como potencialmente atractivo para algunos inversores. Sin embargo, eso depende de las señales de política dadas por la administración entrante, señala.



Las valoraciones de Argentina “ciertamente comienzan a parecer más atractivas”, incluso mientras los inversores buscan claridad, asegura Graham Stock, estratega soberano senior de mercados emergentes de BlueBay Asset Management, en Londres.



“En este tipo de niveles, creo que no solo están angustiados, sino que los inversores dedicados comenzaran a buscar agregar posiciones nuevamente”.



Bloomberg