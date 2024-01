Foro Económico Mundial 2024: Petro, uno de los protagonistas del primer día de reunión

Todo está listo en Davos (Suiza) para que este martes comiencen las grandes intervenciones del 54º Foro Económico Mundial y hasta la localidad alpina han comenzado a llegar líderes políticos, empresarios, economistas, inversores, periodistas... hasta los 2.800 participantes previstos.



El protagonista de la jornada

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha convertido en protagonista involuntario de la primera jornada de Davos, al anunciar inicialmente que cancelaba su viaje debido a los retrasos de su agenda en Guatemala, donde el domingo asistió a la investidura de Bernardo Arévalo, y posteriormente anunciar que sí viajaba. Luego se retractó.

Se ha hablado de... brechas

Un informe de Oxfam ha puesto de manifiesto que la fortuna de los cinco hombres más ricos se ha duplicado desde 2020, mientras que casi 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década.



También el informe de Perspectivas publicado este lunes ha revelado un impacto dispar de la inteligencia artificial generativa en función de si se trata de una economía de renta alta o baja: en los de renta alta, es mayor la proporción de economistas que prevén un impacto en el aumento de la productividad y de que impulse la innovación.



La reflexión

Foro Económico Mundial FOTO: iStock

"Hello, hello, hola": para 2060, una de cada tres mujeres estadounidenses será latina. Lo ha proclamado hoy en Davos, Claudia Romo-Edelman, fundadora de la organización We Are All Human, dedicada a la promoción de la comunidad hispana.



Si fueran un país, ha dicho, los latinos de EEUU serían la quinta economía del mundo, y la tercera de mayor crecimiento después de India y China. Datos que no puede ignorar ya ninguna empresa global, sea o no estadounidense.

La curiosidad

Este lunes se ha visto un tour similar a los que realizan los guías turísticos en el centro de convenciones donde se celebra el Foro de Davos. Un “guía” dirigía un grupo de más de veinte participantes por los vestíbulos y pasillos del recinto, explicándoles qué pasaba, dónde, a qué lugares podían acceder y cuáles estaban restringidos a las personalidades más relevantes, como el par de ascensores dorados que sólo los ejecutivos del Foro Económico Mundial y sus invitados más selectos tienen derecho a usar.



¿Y mañana?

- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participa en el Foro de Davos donde ofrecerá un discurso, tratará de convencer a sus socios de que le sigan suministrando apoyo y defenderá su Fórmula de Paz, en la que se descarta cualquier concesión territorial a Rusia.



El conflicto ucraniano, a punto de entrar en su segundo año, ocupa un lugar destacado en la agenda de este martes, con un debate titulado "Horizontes de Ucrania", en el que participan el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda; los ministros de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, y Países Bajos, Hanke Bruins Slot, y un representante de la Presidencia ucraniana.



- Li Qiang, al frente de una megadelegación. China participa este año en Davos con una potente delegación encargada de convencer a los inversores de las oportunidades de negocio que ofrece su país, cuya economía se estancó en 2023.



Pekín envía a su primer ministro Li Qiang al frente de este grupo, que incluye a varios jefes de organismos públicos estatales, empresarios y académicos, y su discurso abrirá una serie de intervenciones de personalidades políticas internacionales en los próximos tres días.



- Nadella, un habitual en Davos. El presidente y consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, vuelve a Davos, pero esta vez después de que su compañía ha llegado a superar a Apple como la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil del mundo, gracias a su apuesta por la inteligencia artificial.



EFE