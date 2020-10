Macron denuncia 'ataque terrorista islamista' en Niza

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, tachó de "ataque terrorista islamista" el asesinato de tres personas, una de ellas degolladas, cometido este jueves en una iglesia en la ciudad de Niza (sureste).



"No cederemos" en los valores franceses, señaló ante la prensa el mandatario, que viajó a esta ciudad de la Riviera Francesa tras el ataque para expresar su "apoyo" a los católicos y a emitir un mensaje de "unión" nacional. "Si nos atacan, es por nuestros valores", dijo Macron, que hizo un llamamiento a la "unión" y a no ceder al "terror".



El presidente francés anunció además el aumento de 3.000 a 7.000 los efectivos destinados a la operación militar de vigilancia antiterrorista 'Centinela' para proteger en particular los lugares de culto en vísperas de la fiesta católica de Todos los Santos el domingo.



Macron convocó un Consejo de Defensa para mañana en el que, aseguró, se tomarán más medidas, al tiempo que prometió "proteger" a los ciudadanos y "responder" con "firmeza y unidad" al atentado, el tercero que sufre el país en un mes.



El presidente señaló que, mientras en Francia tenían lugar diversas detenciones, el consulado de su país en la localidad saudí de Yeda sufría un ataque, en el que un vigilante fue apuñalado y una persona fue arrestada.



El atentado de este jueves, que costó la vida a dos feligresas y al sacristán de la céntrica basílica, la mayor de Niza, es "un ataque a toda Francia" pero en especial "a la comunidad católica", que en 2016 ya lamentó el asesinato de un cura en Saint-Étienne-du-Rouvray, en el noroeste.



Su muerte, también en un templo, se produjo doce días después del que provocó en Niza 86 víctimas durante las festividades del 14 de julio, día nacional de Francia. Macron aseguró que Francia está en el punto de mira de la "locura islamista" por sus valores, "su gusto por la libertad, por permitir a cada uno que crea libremente sin ceder al terror".



El presidente envió un mensaje de unidad como respuesta a la amenaza terrorista y pidió que en estos momentos críticos "no se ceda a las divisiones. El atentado se produce a pocos días de la festividad de Todos los Santos, pero también cuando la comunidad musulmana celebra Mawalid, la conmemoración del nacimiento del profeta Mahoma.



Hace dos semanas, el profesor de Historia Samuel Paty, que había mostrado caricaturas de Mahoma a sus alumnos, fue degollado a las afueras de París. El pasado 25 de septiembre un individuo hirió con un arma blanca a dos personas que se encontraban a las puertas de los antiguos locales de la revista satírica 'Charlie Hebdo' mientras se celebra el juicio por el atentado contra esa publicación que en enero de 2015 causó 11 víctimas mortales.





