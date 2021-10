Llegó el día anunciado y la frontera colombo-venezolana no se abrió

Para este viernes 8 de octubre estaba prevista la apertura comercial de la frontera colombo- venezolana, al menos en la parte de Ureña. Después de una semana de anuncios y celebraciones por parte del chavismo, llegó el día y no ocurrió.



(Lea: La respuesta de Duque a Maduro tras invitación a invertir en Venezuela)



Freddy Bernal, candidato chavista a la gobernación de Táchira, dijo en una entrevista radial, que por falta de coordinación entre autoridades de ambas naciones se había postergado abrir el paso, que lleva cerrado desde 2015 permitiendo la operatividad de los grupos armados por las llamadas trochas.



(Lea: Maduro invitó a colombianos a retomar inversiones en Venezuela)

En el estado fronterizo había incertidumbre ante la supuesta apertura, pero desde el jueves el panorama se complicó. Cuatro trabajadores de la Corporación de Salud del Táchira (Corposalud) fueron detenidos, mientras que la gobernadora Laidy Gómez acusó a Bernal y le pidió que deje de arremeter contra su personal.



“Los escuadrones armados de Freddy Bernal, tomaron acciones de retaliación política”, afirmó Gómez desde la residencia oficial. La mandataria asegura que las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) se llevaron a los empleados, luego de violentar cerraduras de recintos sanitarios. “Eres un cobarde. No te tengo miedo”, le dijo la gobernadora al candidato oficialista.



Según la minuta policial, los funcionarios de Corposalud fueron detenidos por entregas irregulares de medicamentos tipificados bajo los delitos de peculado doloso, obtención ilegal de lucro en actos de administración pública y agavillamiento.



Además de estas privaciones de la libertad, el alcalde del municipio San Antonio, William Gómez, renunció a su cargo luego de ser aprehendido por la Guardia Nacional.



El mandatario, quien pertenece al chavismo, habría estado en desacuerdo en ciertos temas con Bernal por lo que, según él, fue forzado a dejar el cargo y lo hizo a través de Whatsapp.



Juan Carlos Palencia, candidato a la alcaldía de Cárdenas por la oposición, dijo a EL TIEMPO que estas detenciones son una muestra de la persecución política por parte de Bernal de cara a las elecciones del 21 de noviembre.



Su esposa, Coylu Arias, es una de las apresadas y en este momento se encuentra en un centro de reclusión de la Policía Nacional. “Es un arma del régimen. Quieren generar un falso positivo”.



Beneficios económicos

El 6 de octubre, Nicolás Maduro pidió a los colombianos invertir en Venezuela, esto ante la supuesta apertura que se daría de los pasos fronterizos. El mismo Freddy Bernal sostuvo el jueves un encuentro con empresarios junto al Ministro de Industrias, Jorge Arreaza. En Twitter escribió que se buscaba “reactivar la economía de frontera”.



De otro lado, Gaby Arellano, exdiputada del Táchira, aseguró que el factor económico es lo único que le interesa al candidato chavista, porque "de resto solo fue show”. "Se “permitió” que el Eln y las disidencias de las Farc no solo estén en la frontera, sino en todo el estado".



Arellano explicó a este diario que todo fue una "campaña de mentira", porque a través del Puente Simón Bolívar no pasa la carga pesada, que lo hace por el Francisco de Paula Santander.



Para la exparlamentaria, el movimiento económico que maneja Bernal ya no le da resultados por la zona de Paraguachón. Eso sumado a los enfrentamientos entre los grupos irregulares, “particularmente el que maneja alias Ferley que no responde a las líneas de Iván Márquez, aliado de Bernal”, sentenció.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS