Estados Unidos amenaza a Irán por captura de buque petrolero

Irán dijo este jueves que capturó un buque petrolero extranjero que transportaba combustible en el Golfo Pérsico sin autorización, y el comandante militar estadounidense en la región dijo que Washington podría actuar "agresivamente" para asegurar el libre tránsito de embarcaciones por la zona.



Lea: (El último desafío de Irán a Trump)

Estados Unidos culpa a Irán por una serie de ataques contra embarcaciones en la arteria petrolera más importante del mundo desde mediados de mayo, algo que Teherán rechaza. Estas acciones han aumentado los temores de que se pueda desencadenar una guerra.



Lea: (Irán y EE.UU. se muestran los dientes y avivan temor por conflicto)



No estaba claro si el barco capturado era el mismo que Irán remolcó el domingo tras enviar una señal de advertencia. La televisión estatal iraní había dicho más temprano el jueves que la nave era la misma, pero la declaración de la Guardia Revolucionaria no lo confirmó.



"Una embarcación extranjera que contrabandeaba un millón de litros de combustible en la Isla Lark del Golfo Persa ha sido capturada", dijo el reporte de la televisión estatal iraní que citó a las Guardias Revolucionarias. Irán no identificó la embarcación.



Las Guardias Revolucionarias dijeron en un comunicado que no habían incautado ningún otro barco en el Golfo en medio de la preocupación de los países occidentales por las supuestas acciones iraníes en la región.



Desde mediados de mayo, los ataques a tanqueros cerca del Estrecho de Ormuz han desestabilizado rutas de navegación cruciales que conectan a los productores de petróleo de Oriente Medio con los mercados de Asia, Europa, América del Norte y más allá. Irán niega estar involucrada, pero ha amenazado con responder enérgicamente a las sanciones de Estados Unidos que se dieron tras la decisión del presidente Donald Trump de abandonar un tratado nuclear de 2015 en el que la nación islámica aceptó restringir sus trabajos a cambio del levantamiento de las medidas.



Teherán dice que continuará reduciendo el cumplimiento del acuerdo hasta que se le permita reanudar las ventas normales de petróleo. El jefe del comando central Kenneth McKenzie dijo que Estados Unidos está hablando con varios países para garantizar la libertad de navegación en el Golfo.