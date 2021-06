El G7 apuntaría a fortalecer la compra de carros eléctricos

Los líderes del G7 (los países más ricos del mundo: Estados Unidos, Canadá, Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Japón) están discutiendo planes ambiciosos para que la compra de carro se aleje de la gasolina y se dirija hacia vehículos más ecológicos para fines de la década, como parte de un paquete de medidas para combatir el cambio climático.

Según una propuesta contenida en un documento visto por la agencia ‘Bloomberg’, los gobiernos del G7 se "esforzarían" por garantizar que la mayoría de todas las ventas de automóviles de pasajeros nuevos no sean de gasolina o diésel "para 2030 o antes".



Los países están divididos sobre qué tan especificas deben ser las medidas.



El G7 también quieren prometer más fondos para ayudar al mundo en desarrollo a reducir las emisiones de carbono, aunque los detalles sobre cantidades no están claros.



Los compromisos aún no han sido acordados por los funcionarios del G7, pero establecer el objetivo de alejarse de la gasolina podría representar un punto de inflexión en los esfuerzos por reducir a nivel global el consumo de petróleo y las emisiones de gases de efecto invernadero.



Los planes aún están en forma de borrador y tampoco está claro que los líderes, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldarán la redacción propuesta que consiste en apartarse de los autos contaminantes.



Un funcionario declino confirmar si la Casa Blanca apoya la redacción en discusión. El funcionario dijo que Biden cree en una fuerte inversión en los mercados de vehículos eléctricos y la oferta como una forma de abordar el cambio climático y crear empleos. Pero el plan interno de EE. UU. no llega tan lejos como para exigir la prohibición de los carros con motor de combustión.



Los mayores fabricantes de automóviles de EE. UU. se han fijado recientemente objetivos para una producción de vehículos más ecológica.



Por ejemplo, General Motors Co. anuncio en enero que aspiraba eliminar las emisiones de los nuevos vehículos ligeros para 2035. El mes pasado, Ford Motor Co. se comprometió a que cuatro de cada 10 vehículos que venda funcionarían con baterías para 2030.



Las ventas de carros eléctricos nuevos alcanzaran el 34% del total mundial para 2030 y el 68% para 2040, suponiendo que no haya más incentivos políticos de los gobiernos, según las previsiones de BNEF*.



*(BloombergNEF: un proveedor de investigación estratégica que cubre los mercados mundiales de productos básicos y las tecnologías disruptivas que impulsan la transición a una economía baja en carbono).



