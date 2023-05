La invasión rusa a Ucrania, clave en la cumbre del G7

Con el objetivo de compartir los valores fundamentales de la agenda mundial los países miembros del G7 (Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Italia y Canadá) celebrarán a partir de este 19 de mayo hasta el próximo 21 de mayo su cumbre anual, en esta ocasión con cita en Hiroshima, Japón.

En el evento, la Unión Europea estará representada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



(Por qué Venezuela no quiere volver a la OEA, pese a esfuerzos de Petro).



De acuerdo con el Consejo Europeo, en las ocho sesiones de trabajo planeadas durante la cumbre, los países de estas naciones tratarán principalmente cuestiones relacionadas con la agresión de Rusia contra Ucrania, la cooperación con los socios internacionales, el desarme y la no proliferación de armas nucleares, la resiliencia económica y seguridad, el clima, la energía y temas en materia ambiental, además de la alimentación, seguridad y desarrollo.



Con motivo del evento en Japón, este país espera resaltar la determinación del G7 de rechazar las agresiones militares, cualquier amenaza o uso de armas, al igual que todo intento por derrocar el orden internacional.



(El país latino que le 'gana la batalla' al dólar estadounidense).



Al respecto, Fumio Kishida, primer ministro de Japón, manifestó que “la comunidad internacional se encuentra ahora mismo en una encrucijada histórica: acaba de pasar la pandemia de covid-19 y debe enfrentarse a la agresión de Rusia contra Ucrania, que ha sacudido los propios cimientos del orden internacional”.



Adicionalmente, el presidente estadounidense Joe Biden llegó este 18 de mayo a la isla con la intención de reunirse con el primer ministro japonés, para coordinar esfuerzos antes del inicio de la cumbre del G7.



(Canadá tiene vacantes abiertas para personas que hablen español).



Según información retomada de la agencia EFE, el funcionario japonés explicó que “hoy, Joe y yo repasaremos los temas de la cumbre del G7 en Hiroshima y haremos cierta coordinación de último minuto”.



Mauricio Jaramillo, internacionalista de la Universidad del Rosario, aseguró que son previsibles los anuncios respecto a la condena de la guerra.



(Colombia, la primera licencia en ventas para Chevignon).



“Tenemos una multilateralidad de los países más industrializados del mundo capturada por la guerra. Eso desafortunadamente ha hecho que temas que antes en el G7 eran relevantes, como la transición energética, estén rezagados”, dijo.



Apuntó que además del tema de la invasión de Rusia a Ucrania no prevé prospere algo en concreto.



DIANA K. RODRÍGUEZ T

Periodista de Portafolio